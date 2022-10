Strahlende Oktobersonne, ein voller Römerplatz, 600 Liter Suppe in 17 Varianten, dichtes Gedränge an den Ausgabeständen: Die Suppenlative hat sich am Sonntag – nach zwei Jahren in der Light-Version – mal wieder als ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Kleinen Residenz erwiesen.

Nach der „Suppenlative Light“, bei der es zuletzt aufgrund der Corona-Beschränkungen nur ein verkleinertes Angebot gegeben hatte, war man in diesem Jahr wieder im „Vollprogramm“. Die Besucher konnten wieder ohne zeitliche oder Besucherzahl-Einschränkungen auf die gesamte Veranstaltungsfläche strömen. Bereits am Vormittag füllte sich die historische Altstadt daher recht schnell. Der Andrang auf den gesamten Oktobermarkt war enorm, die begehrten Sitzplätze am zentralen Veranstaltungsort waren in kürzester Zeit vollbesetzt. „Im Schnitt geben wir pro Umlauf ungefähr 400 Portionen Suppe aus“, erläuterte Paul Langer, der mit Pro Kibo auch in diesem Jahr wieder die Veranstaltung organisierte. Die Ausgabe der Suppen sei sogar auf 11.30 Uhr vorgezogen worden. Kurz nach Mittag vermeldete dann schließlich die Ausgabe: Die erste Suppe ist bereits ausgegangen.

Neues Angebot schnell vergriffen

Zu einem echten Renner entwickelte sich in diesem Jahr ein neu hinzugekommenes kulinarisches Angebot: der Stand mit Dampfnudeln. Nachdem die Ausgabe von Kaffee und Kuchen an einen anderen Standort am Römerplatz umgezogen war, bot sich hierfür die Gelegenheit. 300 Dampfnudeln waren insgesamt vorbereitet worden, für die sich recht schnell zahlreiche Abnehmer fanden.

Dichtes Gedränge herrschte auch an den Verkaufsständen des angrenzenden Oktobermarktes. Eine große Anzahl Anbieter war mit dabei und bot ein vielfältiges Angebot für die Besucher. Ab 13 Uhr öffneten zusätzlich die Geschäfte der Innenstadt für einen verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten.

Neuer Rekord wird angestrebt

Neben den zahlreich vertretenen Kirchheimbolandern lockten ließen sich auch viele Besucher aus dem Umfeld von Markt und Suppenlative anlocken. „Das Angebot ist einfach super. Es macht wirklich Spaß hier – und das hat das Fest auch verdient“, zeigte sich Birgit Baqué-Stuppy aus Rüssingen begeistert. Das gute Wetter tat das Seine, für Familien mit Kindern bot der Markt außerdem mit Rummel und Hüpfburg viel Programm. Auch die Belebung der Innenstadt zu unterstützen, war für viele der Gäste mitunter Beweggrund für den Besuch.

Paul Langer ist mit Besucherzahlen und Ablauf der gesamten Veranstaltung äußerst zufrieden. Fürs nächste Jahr hoffe man aufgrund des großen Erfolges, die Ausgabe der Suppen erneut noch einmal steigern zu können. Nach der Rekordausgabe von 800 Litern im Jahr 2019 gelte es, diese Marke wieder zu erreichen und vielleicht sogar zu übertreffen. „Auch, wenn wir dann noch den Platz ausbauen müssen für weitere Sitzgelegenheiten“, fügt er scherzhaft hinzu. Und auch die Anzahl der Dampfnudeln dürfte man sicherlich im kommenden Jahr noch einmal deutlich nach oben korrigieren …