Strahlendes Wetter, eine volle Stadt und jede Menge Suppe – bei der 14. Auflage der Suppenlative beim Oktobermarkt in Kirchheimbolanden erfreuten sich viele Menschen an den zahlreichen Aktionsmöglichkeiten in der Stadt. Obwohl es nur zögerlich losging.

Wer im Herbst eine private Feier plant und sich dafür gern tadelloses Wetter wünscht, der sollte sich rechtzeitig den Veranstaltungsplan der Stadt Kirchheimbolanden anschauen und das Datum für den Oktobermarkt notieren. Denn er kann ziemlich sicher sein, dass er an diesem Tag einen wolkenfreien Himmel mit strahlendem Sonnenschein erwischen wird. Am Sonntag war wieder Oktobermarkt und es gab – natürlich – Wetter vom Feinsten.

Zehn verschiedene Suppen gab es auf dem Römerplatz im Angebot. Foto: Stepan Viele Besucher nutzten das goldene Oktoberwetter für einen Besuch bei der Suppenlative. Foto: Stepan Zahlreiche Suppen wurden über die Theke gereicht. Foto: Stepan Auf der Speisekarte standen zum Beispiel Linsen-, Kartoffel- und Erbsensuppe. Foto: Stepan Kalli Koppold sorgte mit seiner Musik für Stimmung. Foto: Stepan Auf dem Schlossplatz gab es einen Rummelplatz ... Foto: Stepan ... auf dem die Kleinen sichtlich Spaß hatten. Foto: Stepan Viel los war auch bei den Flohmärkten in der Schloßstraße. Foto: Stepan In der neuen Allee gab es unter anderem Wein zu verkosten. Foto: Stepan In der Vorstadt herrschte buntes Treiben. Foto: Stepan Foto 1 von 10

„Seit