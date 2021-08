Auch dieses Jahr wird es in Winnweiler keinen Oktobermarkt geben. Es sei noch nicht absehbar, ob und was für Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie an dem Kerwewochenende gelten. Die unsichere Lage lasse keine Planung zu, gerade weil der Oktobermarkt mit eines der größten Feste im Donnersbergkreis sei.

Dennoch könnte es eine kleinere Alternative geben: Sollten es die Rahmenbedingungen zulassen, dürfen Gastronomen in unmittelbarer Nähe der verkehrsberuhigten Zone ein größeres Kerweangebot veranstalten. Die Ortsgemeinde Winnweiler wird solche Beiträge mit einem Betrag von bis zu 200 Euro unterstützen.