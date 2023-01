„Hurra. Wir leben noch“: Mit diesem Slogan meldet sich der Rockenhausener Karnevalverein Rohau nach dreijähriger Corona-Pause im närrischen Geschehen zurück. Höhepunkt ist die zwölfte Prunksitzung am 18. Februar.

Wenn am Fasnachtssamstag um 20.11 Uhr das Spektakel des 2009 gegründeten Vereins in der Donnersberghalle beginnt, wird eines anders als vor der pandemiebedingten Unterbrechung sein: „Gerade in Zeiten finanzieller Unsicherheiten wie Inflation und Energiekrise, haben wir für unser Comeback bewusst auf ein ,verpflichtendes’ Motto verzichtet“, betont Rohau-Vorsitzender Armin Kreis. Jeder Gast solle „frei entscheiden“, welches – vielleicht schon an früheren Prunksitzungen getragenes – Kostüm er oder sie bevorzuge, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen.

Ab 5. Februar gibt’s Karten

Deshalb lautet die komplette Maxime für dieses Jahr: „Hurra. Wir leben noch. Mal ohne Motto dieses Jahr, wir freuen uns auf eine kunterbunte Narrenschar.“ Und die Verantwortlichen freuen sich auf eine sicher wieder proppenvolle Halle – der Kartenverkauf startet zwei Wochen zuvor: Am 5. Februar werden um 9 Uhr die Türen des Sportheims Obermühle geöffnet. „Wer dann als erstes da steht, bekommt die begehrte Nummer eins“, sagt Kreis schmunzelnd mit Blick auf die Vergangenheit: Dort hatten mitunter besonders „närrische“ Gäste die Nacht auf dem Gelände verbracht, um sich die beste Position und damit auch Tickets im vorderen Bereich zu sichern. Apropos: Die Eintrittspreise bleiben konstant bei 14 beziehungsweise 16 Euro.

„Endlich wieder feiern, endlich wieder lustig sein – mit altbekannten und neuen Akteuren“, verspricht Kreis den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm. Der 65-Jährige ist erleichtert, dass die Zeit der Ungewissheit vorbei ist. „Wir hatten in der Vorstandschaft ja auch für 2022 schon grob eine Sitzung geplant, die dann aber leider erneut nicht stattfinden durfte.“ Zwar zeigte Rohau auch während der Corona-Zeit bei verschiedenen Veranstaltungen Präsenz – Dance-Cup, Sommerfest, Kampagnenstart am 11.11 auf dem Marktplatz –, doch „was ist der Verein ohne Prunksitzung? Das war auch für uns eine Herausforderung, unsere Mitglieder bei Motivation zu halten“, betont Kreis.

Rohau-Termine

Prunksitzung am Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr in der Donnersberghalle

Kartenverkauf ab 5. Februar, 9 Uhr, im Sportheim Obermühle

Rosenmontag, 20. Februar, Straßenfasnacht. Ab 14.11 Uhr zieht der Krachmacherumzug vom Rognac-Parkplatz durch die Innenstadt zum Marktplatz. Dort sorgen die Kitas und Rohau für Unterhaltung.