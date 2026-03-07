Restaurantbetreiber Altin Skerma sitzt seit einer Woche in den Emiraten fest. Auf ein Rückflugdatum wartet er vergeblich. Dertour ordnet die Lage vor Ort ein.

Am 18. Februar landete Altin Skerma mit seiner Frau, seiner Tochter und deren Freund in Dubai. Am 28. Februar sollte der zehntägige Urlaub enden – und die Reisegruppe im Flieger zurück nach Deutschland sein. Am 6. März, also eine Woche später, sitzen die vier aus Kirchheimbolanden wegen des Nahostkonflikts noch immer in den Emiraten fest. Wann sie einen Rückflug bekommen, wissen sie nicht. Die Situation vor Ort sei sehr belastend für die Familie, erklärt Skerma.

Skerma: „Fühlen uns im Stich gelassen“

Was den vier Urlaubern besonders zu schaffen macht: Sie bekommen kaum Informationen von ihrem Reiseveranstalter. Altin Skerma erläutert: „Wir sind mit der Reiseagentur Dertour hierhergekommen. Die Agentur hat uns Unterkunft und Verpflegung im Hotel organisiert – daran liegt das Problem nicht. Das eigentliche Problem ist, dass sich Dertour überhaupt nicht um unsere Rückreise kümmert.“ Man sei ohne klare Informationen, ohne Tickets und ohne Unterstützung vor Ort. „Wir fühlen uns allein und im Stich gelassen“, betont der Betreiber des Restaurants Piemont.

Man habe die Agentur bereits mehrfach telefonisch und per E-Mail kontaktiert, doch niemand habe reagiert. Schlimmer noch: „Andere Reisende, die nach uns mit Dertour angekommen sind, wurden bereits nach Hause geschickt. Nur wir sitzen immer noch fest. Es gäbe durchaus Möglichkeiten, Dubai zu verlassen, denn Fluggesellschaften wie Emirates fliegen wieder regelmäßig nach Europa.“

Dertour: Einige Gäste warten noch auf Flugdaten

Doch was sagt der Reiseanbieter zu den Vorwürfen? Pressesprecherin Marion ten Haaf erläutert auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Alle unsere Gäste erhalten zwei Mal am Tag Infos per SMS. Wir schauen, dass wir unsere Gäste fortlaufend nach Hause holen. Allerdings handelt es sich um eine dynamische Lage, stündlich ändert sich die Situation vor Ort.“ Voraussetzung für alle Flugverbindungen sei zurzeit, dass die aktuelle Sicherheitslage diese zulasse und sichere Luftkorridore zur Verfügung stünden. „Es gibt noch einige Dertour-Gäste, die auf konkrete Flugdaten warten. Alle Gäste stehen auf einer Liste, die nach und nach abgearbeitet wird. Wir bitten Reisende, die auf einen Rückflug warten, daher noch um etwas Geduld“, ergänzt Dertour-Sprecherin ten Haaf.

Die Rückholung der Dertour-Gäste aus Dubai und Abu Dhabi mit den Fluggesellschaften Emirates und Etihad Airways laufe seit dem 3. März durch Sonderflüge. Ten Haaf betont: „Die Sicherheit unserer Gäste hat stets oberste Priorität, und wir stehen fortlaufend im engen Austausch mit den Behörden und unseren Flugpartnern.“