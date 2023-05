Am Samstagnachmittag erwischte eine Streife der Polizei Kirchheimbolanden einen 19-Jährigen sowie eine 18-Jährige auf einem E-Scooter im Bolander Ortsteil Weierhof. An besagtem E-Scooter war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, das aber am 1. März abgelaufen war. Sicherheitshalber kontrollierten die Polizisten den Fahrer des Scooters – und stellten prompt drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Außerdem fanden sie Drogen in geringer Menge bei ihm. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist darauf hin, dass Versicherungskennzeichen für Kleinkraftfahrzeuge generell nach einem Jahr ablaufen.