Am späten Samstagabend wurde ein 29-jähriger Autofahrer in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Polizisten starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Außerdem kam bei der Kontrolle heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutprobe entnommen. Wie die Polizei mitteilt, kommt auf den Mann nun ein Strafverfahren zu.