In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei kurz nach Mitternacht einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis in der Richard-Müller-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen – und ist fündig geworden. Denn im Rahmen der Kontrolle wurde laut gestrigem Polizeibericht nicht nur festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten fanden im Fußraum des Autos hinter dem Beifahrersitz auch ein nicht zu dem Fahrzeug gehörendes amtliches Kennzeichen. Das war, wie sich herausstellte, vor wenigen Wochen im Kreis Heinsberg an einem Anhänger entwendet worden. Das Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Kennzeichendiebstahls ermittelt.