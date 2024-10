Wohl noch nichts von der geänderten Linienführung der B48 im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumgehung Imsweiler mitbekommen hatte eine 19-jährige Autofahrerin, die am frühen Sonntagmorgen zwischen Imsweiler und Rockenhausen unterwegs gewesen ist: Die junge Frau aus dem westlichen Donnersbergkreis wurde nach Polizeiangaben im Bereich der Tunnel-Baustelle offenbar von der scharfen Linkskurve überrascht und rauschte mit dem Wagen geradeaus in die Schutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand jedoch Totalschaden. Das Fahrzeug hatte sich die 19-Jährige unbemerkt vom Besitzer „geborgt“. Zudem ist sie nicht im Besitz eines Führerscheins. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.