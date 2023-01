Diese Polizeikontrolle hat sich für einen 20-Jährigen mal richtig „rentiert“: Der Mann muss sich nun gleich wegen dreier Delikte verantworten. Er war am Dienstagabend gegen 22 Uhr mit einem Motorroller in der Dreisener Straße unterwegs, als ihn eine Streife gestoppt hat. Rasch wurde deutlich, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem bemerkten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln, was sich bei den weiteren Überprüfungen auch bestätigt habe, so die Polizei.

Schließlich stellte sich heraus, dass der 20-Jährige den Roller ohne Wissen und Einwilligung der Eigentümerin benutzt hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und zudem natürlich die Weiterfahrt untersagt. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.