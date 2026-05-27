Die Fraktionen der Vierer-Koalition im VG-Rat stellen sich gemeinsam hinter die parteilose Kandidatin.

Die Gerüchte hielten sich zuletzt bereits sehr hartnäckig. Seit Mittwochabend ist nun offiziell: Michaela Schwindt-Grimm wird für die Wahl zur Verbandsbürgermeisterin im Nordpfälzer Land im kommenden Jahr kandidieren. Das gab sie im Rahmen eines Treffens am Mittwoch bekannt. Unterstützt wird die parteilose Schwindt-Grimm, die aktuell Beigeordnete der Stadt Rockenhausen ist, dabei von der CDU, der FDP, der FWG und der Freien Liste Nordpfalz – also jenen vier Parteien, die aktuell die Mehrheitskoalition im Rat der Verbandsgemeinde stellen.

Vertreter aller vier Parteien waren auch bei der Verkündung von Schwindt-Grimms Nominierung anwesend und betonten ihre Überzeugung, dass diese die einzig passende Kandidatin für das Amt der Verbandsbürgermeisterin ist. Die Wahl wird im kommenden Jahr stattfinden, der Termin steht allerdings noch aus. Außerdem gilt es als sicher, dass die SPD nochmals Amtsinhaber Michael Cullmann nominieren wird. Über weitere Kandidaten ist bislang nichts bekannt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.