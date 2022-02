Nur für kurze Zeit stand eine Garage in der Bolander Donnersbergstraße am Samstagmorgen offen – aber das war anscheinend schon genug: Als die Eigentümer später in die Garage schauten, mussten sie feststellen, dass ihre beiden E-Mountainbikes, die dort unverschlossen gestanden hatten, nicht mehr da waren. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um ein schwarz-grünes E-Bike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Pro 62529 (ohne Ständer) und ein schwarz-graues E-Bike , ebenfalls der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 160 HPCSL625 (mit Ständer). Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können oder die hochwertigen, auffälligen Bikes irgendwo sehen, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-2700 zu melden.