Am Sonntag, 11., und Sonntag, 25. Juni, findet in Rheinland-Pfalz und im Saarland der Tag der offenen Gartentür statt. Der Verband der Gartenbauvereine hofft, dass auch im Donnersbergkreis wieder viele Gartenbesitzer ihre Türen für Besucher öffnen.

Diese freuen sich laut Verband der Gartenbauvereine vor allem auf Vielfalt und Artenreichtum, auf Ideen und Anregungen, natürlich aber auch auf nette Begegnungen und gute (Garten-)Gespräche. Die Veranstaltung sei wichtig, um auf Schönheit von Gärten und die Freude am Gärtnern hinzuweisen, um für die Erhaltung und Bewahrung der Gartenkultur zu werben.

Der Tag der offenen Gartentür findet wie jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni statt, 2023 also am 25. Juni. Da jedoch der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz dieses Jahr sein 100. Jubiläum feiert, soll am 11. Juni ein zusätzlicher Termin angeboten werden. Die Durchführung sei aber nur möglich, wenn Besitzer ihre Gärten auch zur Besichtigung öffneten und somit die Veranstaltung unterstützten.

Info

Anmeldung und weitere Informationen beim Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz unter Telefon 06887 9032999 oder per E-Mail an sal-rlp@gartenbauvereine.de. Eine Anmeldung sollte möglichst bis Freitag, 5. Mai, erfolgen.