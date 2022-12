Am 18. Dezember strahlte bei klirrender Kälte der „Stern von Bethlehem“ hell über dem nordpfälzischen Marienthal. Der Schafstall der Familie Lück bot in diesem Jahr erneut die stimmungsvolle Kulisse für ihre „Stallweihnacht“. Kinder aus der Gemeinde trugen in ihrem Krippenspiel die Weihnachtsgeschichte vor.

„Augustus ist pleite“ lautet der Titel der diesjährigen Veranstaltung mit lebendigen Tieren. Der Titel passe damit ja gut in die Zeit, begrüßt Organisator Thomas Lück das sich zahlreich vor dem Stall eingefundene Publikum. Lück, der auch das benachbarte Alten- und Pflegeheim „Haus Emma“ leitet, hat viele Senioren seiner Einrichtung zur Vorführung geladen. 38 Bewohner zählt das Heim insgesamt. „Wir hatten auch leider einige krankheitsbedingte Ausfälle, und nicht alle Bewohner sind mobil“, erläutert er. Die versammelten gut 20 Seniorengäste haben der Veranstaltung schon seit Tagen entgegengefiebert. „Das ist so schön, dass die Familie Lück das hier für uns möglich macht“, schwärmt Bewohner Siggi Jahn. „Das ist für mich Familie“, sagt er sichtlich bewegt.

Glühwein, Punsch und Latwerchbrote

In diesem Jahr hat das Privathaus der Familie die Nummer 18 im diesjährigen „Adventsfenster“ der Gemeinde. An den beiden vorausgehenden Tagen wurden die umfangreichen Vorbereitungen für die Aufführung getroffen. Neben der Kulisse für das Krippenspiel haben die Lücks eine Zeltüberdachung für das Publikum organisiert. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Glühwein und Kinderpunsch werden ebenso kostenfrei angeboten wie Waffeln, Würstchen, Schmalzbrote und, in bester pfälzischer Tradition, „Latwerchbrote“. Für die Sozialbetreuung der Bewohner seines „Haus Emma“ sowie die Renovierung des örtlichen Grillplatzes bittet Thomas Lück die Anwesenden um einen Spendenobolus. Bei den frostigen Temperaturen dürfen die Gäste am späten Nachmittag dann an Feuertonnen und bei einem Heißgetränk der Erzählung lauschen.

Figuren bleiben bis Januar stehen

Jeder der zahlreich zum Stall gekommenen jungen Zuschauer wird außerdem mit einem Schokoladen-Nikolaus beglückt. Die Stallweihnacht hatte die Familie erstmalig 2016 präsentiert. „Wir machen das aber nur alle zwei Jahre, nicht in jedem Jahr. Dann bleibt es etwas Besonderes“, erläutert Ulrike Lück. Durch die Corona-Pause findet dies nun zum dritten Mal statt. Die Figuren und die Beleuchtung bleiben dann auch bis zum 6. Januar stehen. Musikalisch begleitet wird die Aufführung vom Protestantischen Posaunenchor Kirchheimbolanden und von der Stubenmusik der Kirchheimbolandener Trachten- und Volkstanzgruppe. Die vortragenden Kinder stammen allesamt aus der Gemeinde. Eine Bekannte der Familie hatte sich helfend bei der Suche nach jungen Darstellern angeboten. Die Präparanden der Kirchengemeinde ergänzen schließlich das Krippenspiel-Ensemble.

Ochse Samuel ist ein echtes Christkind

Stars des Abends sind allerdings die echten Krippentiere. Neben ihren hauptberuflichen Tätigkeiten betreiben die Lücks seit September einen Archehof für alte und gefährdete Haustierrassen. So sind Esel Emma, Ochse Samuel sowie drei Schafe gutmütige und geduldige Statisten bei der Aufführung. Der junge Ochse sei zufälligerweise auch ein echtes Christkind, geboren am 24. Dezember und von der Familie mit der Hand aufgezogen, berichtet Ulrike Lück. Nicht nur dem Publikum gefällt offensichtlich die weihnachtliche Aufführung zum Ausklang des Adventssonntags. Lautstarken Applaus erhalten die Akteure und Organisatoren mit gelegentlichen „Zwischenrufen“ auch aus dem benachbarten Stall der freilaufenden Hühner.