Der erste Apfelbaum wurde vor 30 Jahren gepflanzt. Zwei Jahre später begann Familie Lamb, in einer kleinen Scheune in Mannweiler Äpfel zu verkaufen. Wenn die Kunden heute durch die Tür des Hofladens gehen, strahlt sie neben dem Verkaufsschlager, dem Apfel, aber noch viel mehr an.

Produkte aus dem eigenen Anbau gibt es je nach Saison. Zurzeit werden im Hofladen Grünkohl und Rote Beete angeboten. „Die restlichen Lebensmittel kaufen wir dazu“, erläutert Inhaberin Heike Wilhelm. Die Äpfel natürlich nicht, die stammen selbstredend auch von den eigenen Bäumen. Seit 15 Jahren ist der Obsthof ein bio-zertifizierter Betrieb. Im Hofladen gibt es neben Bio-Produkten aber auch Konventionelles.

Vor vier Jahren hat Wilhelm den 80 Quadratmeter großen Laden eröffnet. Nach der Anfangszeit – mit dem Apfelverkauf in einer kleinen Scheune – sei es „irgendwann immer mehr geworden“, erinnert sich Wilhelm. Unter anderem sind Birnen, Tomaten, Salat und Rote Rüben dazugekommen.

Nudeln aus den Eiern der hofeigenen Hühner

Je nach Saison gibt es mittlerweile aus eigener Herstellung zusätzlich Mangold, Grünkohl, Zucchini, Fenchel und Wirsing sowie Kräuter wie Schnittlauch und Petersilie. Außerdem verkauft Wilhelm Eier von Hühnern aus eigener Haltung. „Die reichen uns aber nicht immer, deshalb kaufen wir auch Eier dazu.“

Auch Bio-Milchprodukte und Wurstwaren aus der Region sind zum Sortiment hinzugekommen – und Nudeln, die aus den Eiern der hofeigenen Hühner gemacht sind, wie Wilhelm berichtet. Seit zwei Jahren bietet sie Wein aus der Region an, auch Öle und Soßen sind im Programm. „Unser naturtrüber Apfelsaft wird in Ramstein gepresst und die anderen Säfte kaufen wir ebenfalls aus der Region.“ Das sei das Credo: Wo immer möglich sollten Zukäufe regional, am besten direkt vom Erzeuger sein.

Verstärkt junge Kunden

Der Obsthof ist ein Familienbetrieb, bei dem auch noch Vater Karl Heinz Lamb mithilft. Fünf Mitarbeiter unterstützen die Familie im Laden und ein Mitarbeiter in der Landwirtschaft. „Unser Laden ist in der Corona-Pandemie sehr bekannt geworden“, sagt Wilhelm. Während des Lockdowns sei außergewöhnlich viel los gewesen. Auch vor Weihnachten, vor Feiertagen und vor dem Wochenende sei der Verkauf stets gut.

„Wir haben viele Stammkunden, aber auch wechselnde Kunden besuchen den Hofladen.“ Vor allem junge Menschen, so hat Wilhelm beobachtet, legen immer mehr Wert auf regionale und saisonale Produkte. Die Besucher des Hofladens kämen „aus der gesamten Umgebung“, aus Bad Kreuznach wie aus nach Kaiserslautern, aus dem Appeltal, dem Moscheltal und dem Alsenztal. Wilhelm legt Wert darauf, mit wenig Verpackung zu arbeiten. „Das kommt bei unseren Kunden gut an.“

Seltene Pflanzen auf dem Hof entdeckt

Nicht nur für den Privatgebrauch decken sich Kunden ein. Auch einige Gastronomen zähle sie zu ihrer Stammkundschaft, berichtet Wilhelm. Zudem beliefere sie einige Supermärkte, allerdings nur noch in der Umgebung. „Früher haben wir unsere Äpfel bis zu 100 Kilometer weit an Kunden ausgeliefert“, schildert Heike Wilhelm. Das sei heute aber nicht mehr so. Ab und an werden für den einen oder anderen Bauernmarkt Strecken zurückgelegt.

Der Familienbetrieb bewirtschaftet rund um den Hof und in der Umgebung etwa zehn Hektar Land mit angebautem Tafelobst, 20 Hektar mit Mostobst und 50 Hektar mit Ackerbau. Die Lambs nehmen an einem Naturschutzprogramm teil, das unter anderem beinhalte, nur eine gewisse Saatmenge auszusäen und auf Dünger gänzlich zu verzichten. Im Zuge des Programms seien auf den landwirtschaftlichen Flächen seltene Pflanzen gefunden worden, zum Beispiel das Acker-Löwenmäulchen. Auch die seltene Pflanze „Dicke Trespe“, die sonst nur an der französischen Grenze vorkomme, sei auf einer von Lambs Flächen entdeckt worden.

Info

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr; www.obsthoflamb.de

Die Serie

Was gibt es direkt um die Ecke, direkt vom Erzeuger zu kaufen? Wir schauen uns im Donnersbergkreis um und stellen in loser Folge verschiedene Hofläden vor. Denn regional einzukaufen wird – auch, aber nicht nur wegen der Corona-Pandemie – immer beliebter.

