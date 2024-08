Zum „Mekka“ der pfälzischen Bogenschützen wird am Samstag und Sonntag Obermoschel.

Direkt unterhalb der Moschellandsburg auf dem Sportplatz und dem daneben liegenden Trainingsgelände der Bogenschützenabteilung der TuS Landsberg Obermoschel werden sich an den beiden Tagen bis zu rund 150 Bogenschützen messen, wie Abteilungsleiter Sascha Sittel informiert.

Der Pfälzische Sportschützenverband hat die Jugendrunde im Freien, einen Wettkampf für alle Schüler- bis hin zur Jugendklasse in die kleinste pfälzische Stadt vergeben, die in diesem Jahr zudem 675 Jahre Stadtrechtsverleihung feiern kann. Am Samstag werden hier etwa 75 Nachwuchssportler aus der ganzen Pfalz nach Obermoschel anreisen. Sie können unterhalb der Obermoscheler Landsburg auch dort mit ihren Jugendleitern zelten. Auch wird nach dem Bogenschießen eine Abschlussparty für die jüngsten Bogenschützen angeboten, wie Sittel berichtet.

Abschluss der Pfalzliga und Oberliga

Nahezu die gleiche Anzahl von Bogenschützen wird am Sonntag zur Abschlussrunde der Pfalzliga und Oberliga des Pfälzischen Sportschützenverbandes im Bogenschießen anreisen. Die Teilnehmer kommen unter anderem von Vereinen aus Kandel, Waldsee, Hatzenbühl, Landau, Wörth, Bruchmühlbach, Worms, Hettenhausen oder Ramsen.

„Die Bogensportabteilung ist zum ersten Mal Ausrichter solch großer Wettkämpfe, deshalb wollen wir mit vielen Helferinnen und Helfern alles dafür tun, dass wir als gute Gastgeber in bester Erinnerung bei den Bogenschützen bleiben“, betont Sittel.