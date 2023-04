Am vergangenen Samstag reisten beide Oberliga-Mannschaften vom Radfahrer-Verein Bolanden nach Mainz-Ebersheim zum vorletzten Saison-Spieltag. Sie hatten sich die Spiele gegen die Tabellenspitze im Vorfeld jedoch ganz anders vorgestellt.

In der ersten Partie traten Sebastian Gebhardt und Noah Gehrhardt (Bolanden III) gegen den Tabellen-Achten Selzen. In einem engen Spiel gelang den Bolandenern kurz vor Schluss noch der 5:5-Ausgleich. Dies war beiden jedoch nicht genug, sie versuchten noch einmal alles im Angriff und kassierten noch den 5:6-Gegentreffer und die erste Niederlage.

In den Spielen gegen den Tabellenführer und den Tabellenzweiten spielten Gehrhardt/Gebhardt jeweils gut mit, aber die Gegner konnten die Bolandener stets auf Distanz halten. Am Ende hieß es 1:6 gegen Hechtsheim II und 4:5 gegen Ebersheim II. Einzig in der Partie gegen Ebersheim I (Tabellen-Dritter) konnten Punkte eingefahren werden. Gehrhardt gab alles in der Verteidigung und machte es den Gegnern schwer, das eigene Spiel zu etablieren. Durch schön herausgespielte Treffer endete die Partie mit 5:3 für den RVB. Dies war dennoch nur ein geringer Trost für die beiden, die anstatt die Lücke zur Spitze zu schließen, einen Platz auf Position fünf abrutschen.

Letzter Durchgang am 6. Mai

Auch für William Born mit Ersatzmann Jürgen Brach (Bolanden II) lief es gar nicht rund. Mit zu vielen Fehlern, zu schwachen Abschlüssen und zunehmenden Konditionsschwierigkeiten gab es Niederlagen gegen Ebersheim I (2:5), Hechtsheim II (9:3) und Ebersheim II (2:11). Somit rutscht Bolanden II in der Tabelle auf Platz sechs ab.

Der letzte Durchgang dieser Oberliga-Saison findet am 6. Mai in Gau-Algesheim statt. Dort wird es für die Teams darum gehen, die Saison noch versöhnlich zu Ende zu bringen.