Der Radfahrer-Verein Bolanden kann sich nach dem ersten Spieltag der Radball-Oberliga Rheinland-Pfalz über den „Platz an der Sonne“ freuen.

Noah Gehrhardt und Sebastian Geb-hardt konnten beim Heimspieltag zur Saisoneröffnung der Oberliga Rheinland-Pfalz am vergangenen Samstag mit starker Abwehrarbeit und einigen schönen Treffern die Zuschauer in der Turnhalle im Goschental in ihren Bann ziehen.

Gegen den Aufsteiger aus Altenkessel starteten beide direkt zu Turnierbeginn sehr konzentriert und nutzten die Fehler der Gegner aus. Mit 2:0 ging es in die Pause, im zweiten Durchgang legten sie noch einmal zu. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Gebhardt mit einem schönen Schuss in den Winkel zum 7:1-Endstand.

Gegen Klein-Winternheim tat sich das RVB-Duo dann aber extrem schwer. Nach einem 1:1 zu Pause erzielte Noah Gehrhardt mit Übersicht das 2:1, das den Sieg bedeutete.

Schützenfest gegen Gau-Algesheim II

Gegen Gau-Algesheim I lief es dann wieder besser. Noah Gehrhardt ließ in der Verteidigung wenig zu, die eigenen Situationen wurden zu schönen Treffern genutzt. Das Spiel endete mit 5:0 klar für das Heimteam.

Ein Schützenfest feierten die RVB-Radballer dann gegen Gau-Algesheim II. Einen Ball nach dem anderen mussten die Gäste aus dem Netz fischen. Noah Gehrhardt markierte in der Schlusssekunde den Treffer zum 10:1-Kantersieg per Freistoß.

Mit diesem starken Auftritt rückten Gehrhardt/Gebhardt auf den ersten Tabellenplatz. Mit zwölf Punkten und 24:3 Treffern zeigten sie, dass mit ihnen beim Kampf um die Oberliga-Krone in dieser Saison zu rechnen ist. Der zweite von insgesamt sechs Oberliga-Spieltagen findet am 17. Februar in Altenkessel statt.