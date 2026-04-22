Noah Gehrhardt und Peter Sziedat waren beim fünften Spieltag der Radball-Oberliga nur eines von insgesamt vier angereisten Teams.

Eigentlich standen beim Spieltag in Mainz-Hechtsheim neben den Radballern vom RVB noch fünf weitere Teams auf dem Spielplan. Doch Ausfälle kürzten den Spieltag doch erheblich. Somit standen Gehrhardt und Sziedat nur bei drei von den eigentlich vier zu absolvierenden Partien aktiv auf dem Feld.

Nachdem das RVB-Duo bereits im Vorfeld kampflos die drei Punkte durch die Absage von Selzen (5:0) ergattert hatte, stand dann mit Hechts-heim II gleich der aktuell Tabellenzweite als Gegner an.

6:1 gegen Hechtsheim IV

Mit etwas Pech durch Pfosten- und Lattentreffern im ersten Durchgang kamen die Bolandener nicht so recht in Fahrt an diesem Tage. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit passte dann Sziedat in der Abwehr nicht konsequent auf, Hechtsheim ging in Führung. Im Anschluss blieben diese auch weiterhin sehr offensiv ausgerichtet und setzten weitere starke Akzente. Bis auf den Tunnel-Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 durch Sziedat bekam das RVB-Duo nichts entscheidend bis vor das Tor des Gegners gespielt. Durch starke Paraden von Gehrhardt hielt dieser das Ergebnis mit 4:1 für Hechtsheim II sogar noch in Grenzen.

Gegen Hechtsheim IV stand eine gewandelte RVB-Mannschaft auf dem Feld. Jedoch wurde auch hier das Ergebnis erst nach dem Seitenwechsel (2:1) deutlicher. Dann fiel es Gehrhardt und Sziedat auch einfacher, ihre Spielzüge bis zum Schluss durchzuführen und mit starkem Pressing den Gegner im Angriff zu stören. Das Spiel endete 6:1 für Bolanden.

Weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz

Ein Auf und Ab war dann im Spiel gegen Hechtsheim III zu sehen. Nach einer Nachlässigkeit in der Abwehr führten die Hausherren, und nahezu postwendend konnte der Ausgleich herausgespielt werden. Dann wiederholte sich das Spiel, da die erneute Führung der Hechtsheimer durch einen Abstauber von Sziedat wieder egalisiert wurde. 15 Sekunden vor der Schlusssirene hatten die Bolandener noch einmal Glück, dass ein Schuss der Hechtsheimer knapp am leeren Tor vorbei rollte. „Das Spiel hatte einfach keinen Gewinner verdient“, fasste Peter Sziedat nach dem Spiel etwas enttäuscht zusammen.

Nach diesem Spieltag mit einem kampflosen Sieg, einem erspielten Sieg, einer Niederlage und einem Remis verbuchte der RV Bolanden weitere sieben Punkte auf der Habenseite und belegt weiterhin den vierten Tabellenplatz hinter Ebersheim I, Hechtsheim II und Hechtsheim I.

In dieser Saison teilt sich das Starterfeld schon deutlich auf. Mit sieben Punkten Rückstand zu Platz drei spielen die Bolandener diesmal keine Rolle im Aufstiegsgeschehen. Jedoch ist mit elf Punkten auch ein beruhigender Vorsprung auf Platz fünf vorhanden, sodass ein weiteres Abrutschen rechnerisch nahezu ausgeschlossen ist. Selbst, wenn die Bolandener am letzten Spieltag am 9. Mai in Mainz-Ebersheim nicht an den Start gehen könnten.