Mit 10:0 besiegt die TSG die Saarländerinnen und gibt insgesamt nur zwei Sätze ab. Die Saison beendet Zellertal auf einem starken vierten Tabellenplatz.

Einen Umbruch wird die Damen-Oberliga Südwest in dem kommenden Jahr erleben. Das klingt erstmal nach mehr, als es eigentlich ist. Denn in dieser Saison gibt es erstmals seit vielen Jahren wieder Teams, die die Liga ob ihrer sportlichen Leistung verlassen müssen. Der TTC Brücken war im vergangenen Jahr ein Beispiel dafür, dass sogar ein Punkt zum Klassenverbleib reichen kann. Als Tabellenletzter konnte Brücken, weil nicht genügend Teams für die Oberliga Südwest meldeten, doch den Klassenverbleib feiern.

In dieser Saison gestaltet sich dies ganz anders. Auch die TSG Zellertal schickte nun eine Mannschaft hinunter in die Verbandsliga. Die Saarländerinnen aus Berschweiler waren am letzten Spieltag zu Gast bei der TSG. „Wir wollen die zwei Punkte natürlich in Zellertal behalten“, meinte TSG-Mannschaftsführerin Silke Ermel vor der Partie, wollte, auch wenn es für ihr Team nicht mehr um wirklich viel ging, auch den elften Saisonsieg sichern. Für den TTV Berschweiler ging es dagegen zumindest um ein gutes Ergebnis, um den punktgleichen Aufsteiger TTC Klingenmünster in die Schranken zu weisen. „Bei Berschweiler geht es noch um das Erreichen des Relegationsplatzes. Deswegen werden die alles tun, um bei uns zu punkten“, meinte Ermel.

Teilweise enge Satzergebnisse

Zeitgleich waren nochmal alle Teams am vergangenen Sonntag um 11 Uhr im Einsatz. Der TTC Klingenmünster lieferte eine Steilvorlage für Berschweiler, unterlag in eigener Halle mit 1:9. Der TTV Berschweiler musste so mindestens ein 3:7, besser sogar ein 4:6 erkämpfen, um in der Liga zu bleiben. Doch die TSG kannte wenig Gnade. „Es war einfach zu klar. Berschweiler spielt nächste Saison ohnehin keine Oberliga mehr“, berichtet Ermel darüber, dass sich der Gegner dazu entschieden hat, seinen Platz in der Oberliga, auch wenn er diesen sportlich gesichert hätte, abzugeben.

Mit 10:0 wurden die Saarländerinnen von der TSG Zellertal besiegt. Insgesamt gab die TSG nur zwei Sätze ab, obwohl die Satzergebnisse auch mal eng waren. Im Doppel spielten Sylke Bayer/Silke Ermel gegen Berschweilers Sarina Turra/Andrea Schneider eine enge Partie, gewannen dennoch in drei Sätzen. Im Spitzenpaarkreuz hatte Ermel zu Beginn noch etwas Schwierigkeiten mit Turra, unterlag im ersten Satz, gewann dann aber mit 3:1-Durchgängen. Nur Anneli Heintz gab überdies noch einen Satz ab, erhöhte aber auf 6:0. In der Folge gingen alle Spiele glatt an die TSG.

Überragende Rückrunde

Die Saison schließt Zellertal auf einem sehr starken vierten Rang ab, der ob des ausgegebenen Ziels Klassenverbleib noch mal besonders hervorsticht. Der TTV Edenkoben konnte nicht mehr eingeholt werden, weil dieser sich mit einem Unentschieden vom TTC Nentershausen trennte.

Die Rückrunde war mit 13:5 Punkten überragend. Nicht mehr in der Oberliga antreten wird der TSV Gau-Odernheim, der als Meister die Spielklasse in Richtung Regionalliga Südwest verlässt, Brücken und Berschweiler steigen ab. Der TTC Höhfröschen mit Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer versucht, im Relegationsspiel gegen Saarlouis-Fraulautern in die Oberliga aufzurücken. Aus der Regionalliga stößt im Übrigen noch der TTC Mülheim-Urmitz/Bhf als Absteiger in die Oberliga dazu.

„Gesund bleiben und mithalten können“

Die neuen Mannschaften, insbesondere der mögliche Aufsteiger TTC Höhfröschen, können die Liga gehörig aufmischen. Für die Zellertalerinnen wird es daher in der kommenden Saison nicht einfacher. „Wir wollen gesund bleiben und auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder in der Oberliga mithalten können“, nennt Ermel die Nahziele der TSG-Damen.