Die Großstadt kommt mit all ihren negativen Begleiterscheinungen allmählich auch in die Provinz. Das zeigt der Fall des Obdachlosen in Kirchheimbolanden.

Lange war es eine Art Naturgesetz, dass das Leben auf dem Land immer noch ein klein wenig idyllischer ist als in der Stadt. Das trifft sicher zu einem Gutteil auch nach wie vor noch zu. Doch so ganz allmählich kommt die Großstadt auch in der Provinz an. Mit all ihren Vor- und Nachteilen. Und zu den Nachteilen gehört leider auch, dass Obdachlosigkeit nun auch bei uns immer sichtbarer wird. Dass es sich bei Obdachlosen meist um Menschen mit komplexen Problemen handelt, macht die Situation nicht einfacher. Natürlich ist es verständlich, dass die Bürger in einem solchen Fall nach den Behörden rufen. Nur – ob die dann immer auch helfen können, ist die Frage. Tatsächlich können sie es oft auch nicht. Wir haben zu Recht hohe Hürden, was Zwangseinweisungen angeht. Ob eine Einweisung im Fall des Obdachlosen in Kirchheimbolanden gerechtfertigt ist, muss sich zeigen. Doch eines muss uns klar sein: Die Probleme der Großstadt kommen in Zukunft auch zu uns. Wenn sie nicht schon da sind.