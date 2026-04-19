Die mit dem Nahost-Krieg stark gestiegenen Spritpreise lässt viele Pendler über Alternativen nachdenken – etwa über E-Autos. Ist die Nachfrage im Donnersbergkreis gestiegen?

„Als es losging mit der Spritpreiserhöhung, haben wir gleich gemerkt, dass die Anfragen nach Probefahrten für Elektrofahrzeuge deutlich zunahmen“, erzählt Jan Kaege, Geschäftsführer des Mazda-Autohauses Kaege in Zellertal. Den Traditionsbetrieb gibt es seit über 50 Jahren – die Veränderungen am Markt verfolgt der Chef genau: „Natürlich werden wir weiter Benziner und Diesel verkaufen – die Nachfrage ist da. Aber das Interesse an elektrifizierten Modellen wächst stetig.“ Allerdings habe Mazda bislang nur wenige vollelektrische Modelle im Programm, darunter den großzügig dimensionierten Mazda 6e, den der Chef stolz auf seinem Hof präsentiert. „Seit Kurzem haben wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das Laden macht jetzt richtig Spaß.“

Im Autohaus Holzmann in Breunigweiler sei das Interesse an alternativen Antrieben ebenfalls gestiegen, wenn auch gedämpfter. Ulrike Holzmann, Verkäuferin im Familienbetrieb: „Viele Kunden können zu Hause gar nicht laden. Wer keinen eigenen Stellplatz oder keine Wallbox hat, muss das anders planen – beim Elektroauto ist das plötzlich ein Faktor.“ Suzuki konzentriere sich deshalb stärker auf Hybridvarianten, vom Mild- bis zum Vollhybrid. Bislang entschieden sich ihre Kunden noch selten für den Kauf eines reinen Elektroautos, sagte Holzmann. „Viele wollen sich langsam an die Technik herantasten. Manche haben noch Vorbehalte – etwa bei der Reichweite oder der Ladezeit.“

Die Nachfrage übersteigt das Angebot

Wie schnell sich andererseits die Stimmung drehen kann, erlebt derzeit Verkäufer Dennis Capan vom Autohof Capan in Kirchheimbolanden: „Früher waren gebrauchte Elektroautos Ladenhüter – jetzt verkaufen wir innerhalb von wenigen Wochen gleich mehrere Stück.“ Die Nachfrage sei fast doppelt so hoch wie zuvor. „Aktuell müssen wir sogar schauen, woher wir gute Elektrofahrzeuge bekommen können“, erzählt Capan. Verbrenner, insbesondere Diesel, seien momentan dagegen schwer zu verkaufen. „Viele Leute wollen ihren Diesel abgeben – im Inland ist das Marktumfeld dafür schwierig. Die Fahrzeuge gehen dann meist ins Ausland“, sagt Capan. Der Markt bewege sich in Richtung „Stromer“, auch bei den Gebrauchtwagen. Sehr gefragt seien dabei französische E-Modelle.

Das kann Erik Schmidt von A bis Z Automobile in Dreisen nur bestätigen. Sein Betrieb handelt ausschließlich mit Gebrauchtwagen. Das Portfolio habe sich spürbar geändert: „Elektro, Hybrid – das läuft. Diesel? Möchten die Kunden auf gar keinen Fall mehr. Die Leute fragen kaum danach. Und wer seinen alten Diesel verkaufen will, bekommt oft weniger Geld als erwartet.“ Der gestiegene Spritpreis sei für viele der ausschlaggebende Punkt. Aktuell habe man mehr Nachfrage nach E-Autos, als man anbieten könne.

Beim Thema Laden müssen viele umdenken

Das Fazit von Sven Nielsen, Geschäftsführer des Autohauses Nielsen in Kirchheimbolanden, fällt dagegen gemischt aus: „Wir merken mehr Interesse an Elektro und Hybrid, aber keine Verkaufsexplosion.“ Grundsätzlich habe der Donnersbergkreis allerdings gute Voraussetzungen: viele Eigenheime, Garagen, Photovoltaikanlagen und eine brauchbare Ladeinfrastruktur. „Wer zu Hause laden kann, fährt klar günstiger – selbst mit Haushaltsstrom ist man deutlich unter den Kosten eines Verbrenners“, erläutert Nielsen. Das größte Hindernis bleibe die Routine: „Beim Tanken ist man in fünf Minuten fertig, beim Laden muss man umdenken. Das ist für viele noch neu.“ Er betont, dass der Fahrzeugkauf heute stark von den persönlichen Umständen abhänge: „Wer beruflich viel fährt und keine Zeit für lange Ladestopps hat oder regelmäßig schwere Anhänger zieht, ist mit einem Diesel oft besser bedient. Andere, die hauptsächlich im Stadtverkehr unterwegs sind, profitieren von Elektro. Es gibt kein Richtig oder Falsch.“

In seinem Autohaus werde daher systemoffen beraten – vom Benziner über Hybrid bis zur vollelektrischen Variante. „Wir merken, dass viele Kunden erst einmal ausprobieren wollen, wie sich das anfühlt – und dann langsam umsteigen.“ Doch Nielsen sieht auch strukturelle Probleme in der Branche. Von ehemals neun Markenbetrieben in der Region seien heute nur noch drei übrig. „Service wird knapper – und bei der Ausbildung hinken wir hinterher. Elektromobilität ist längst Alltag. Aber es gibt in Rheinland-Pfalz zu wenige Berufsschulen mit dem passenden Lehrgang Kraftfahrzeugmechatroniker/in mit Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik.“ Sein Wunsch an die Politik: „Mehr regionale Ausbildungsmöglichkeiten, damit die Werkstätten technisch mithalten können.“

Spritpreise bringen Bewegung in Markt

In einem Punkt herrscht bei allen Gesprächspartnern Einigkeit: Die höheren Spritpreise haben Bewegung in den Markt gebracht. Viele Kunden würden sich informieren, vergleichen und überlegen – während früher kaum jemand nach E-Autos gefragt habe.