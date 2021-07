Nicht alle traditionellen und liebgewonnen Veranstaltungen wird es im zweiten Halbjahr in Breunigweiler geben. Das ist das Ergebnis einer Beratung im Ortsgemeinderat. Abgesagt – zum zweiten Mal in Folge – ist der weit über die Grenzen hinaus bekannte „Ausflug des Schreckens“, der in den vergangenen Jahren stets kurz vor Halloween vierstellige Besucherzahlen angezogen hatte. Einig waren sich die Mandatsträger um Ortsbürgermeister Marcel Form allerdings, dass all jene Veranstaltungen in Angriff genommen werden sollen, bei denen eine realistische Chance besteht.

So wird die Kerwe am zweiten Wochenende im Oktober zwar keine Großveranstaltung mit Musik werden, aber örtlichen Vereinen und Vereinigungen soll der Kerweplatz – oder die Gemeindehalle – für Aktionen zur Verfügung gestellt werden. Die Ortsgemeinde will die Kerweaktivitäten auch unterstützen. Bereits schon jetzt ist die weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Veranstaltung „Ausflug des Schreckens“ gestrichen. Allerdings wird der Nikolaus kommen und die Kinder beschenken. Geplant ist auch die vorweihnachtliche Seniorenfeier mit einem verkürzten Programm.