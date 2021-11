Zwar steht die Entscheidung – wie fast alles in Corona-Zeiten – noch unter dem Vorbehalt aktueller Entwicklungen: Aber Stand jetzt findet der Rockenhausener Weihnachtsmarkt von 26. bis 28. November statt – als 2G-Veranstaltung auf dem umzäunten Marktplatz.

So war es ursprünglich auch geplant. Nach Inkrafttreten der 27. Corona-Bekämpfungsverordnung am 8. November war der Budenzauber jedoch vorübergehend als offen für alle und ohne Beschränkungen deklariert worden – mit steigenden Infektionszahlen war dies dann aber rasch wieder hinfällig.

Nun war die Frage, ob der Markt überhaupt stattfinden soll. Der Beschluss sei „sehr schwierig“ gewesen und habe ihm einiges nächtliches Kopfzerbrechen bereitet, sagte Stadtbürgermeister Michael Vettermann am Montagnachmittag im RHEINPFALZ-Gespräch. Nach Abwägen aller Pro-und-Contra-Argumente sei die Stadtspitze jedoch zu dem Ergebnis gelangt: „Mit Sinn und Verstand sowie einer gewissen Vorsicht, die uns alle innewohnen sollte, können wir meiner Ansicht nach den Weihnachtsmarkt schon durchführen.“

Auftakt ist am Freitag um 17 Uhr; am Samstag hat der Markt ab 14 Uhr, am Sonntag ab 13 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt von der Schlossstraße aus, Besucher müssen ihren Impfnachweis sowie den Personalausweis mitbringen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier