Aus dem Landesschulbauprogramm 2024 des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums erhält das Kirchheimbolander Nordpfalzgymnasium 130.000 Euro, das Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler bekommt 260.000 Euro. Mehr als 65 Millionen Euro stellt das Land in diesem Jahr insgesamt für rheinland-pfälzische Schulen bereit. Die Fördermittel werden unter anderem für Neubauten, Umbauten und räumliche Erweiterungen genutzt. Außerdem sollen die Schulen mit der Unterstützung des Landes den Brandschutz und die Barrierefreiheit ausbauen. Ziel des Programms sei es, „auch in Zukunft eine moderne und vor allem angenehme Lernumgebung zu gewährleisten“, sagt Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb (SPD). „Jeder weiß: Wenn man sich in seiner Umgebung wohlfühlt, lernt man besser“.