Gut ein Jahr ist es her, dass die Turnhalle des Nordpfalzgymnasiums in Flammen stand. In der Frage, wie es mit dem seither nicht nutzbaren Gebäude weitergeht, hat sich der Kreis nun darauf verständigt, die Halle zu sanieren und im Bereich der früheren Schwimmhalle etwas zu erweitern. Bauabteilungsleiter Uwe Welker hofft, dass die Bauarbeiten noch dieses Jahr beginnen können.

Die Entscheidung, die eigentlich Ende März im Kreisausschuss hätte getroffen werden sollen, wurde laut Welker wegen der coronabedingten Absagen der Gremiensitzungen vom Kreisvorstand im