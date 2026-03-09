Die Chöre und das Schulorchester des Nordpfalzgymnasiums Kirchheimbolanden laden zum Jahreskonzert ein. Was das Publikum erwartet.

Gemeinsames Musizieren steht am Nordpfalzgymnasium (NPG) in Kirchheimbolanden traditionell hoch im Kurs. Nachwuchssorgen hat die Schule keine. Am Jahreskonzert beteiligen sich wieder Vertreter aller Klassenstufen. Die Vorbereitungen liefen seit den Weihnachtsferien, wie Musiklehrer Rudolf Gilch begeistert erklärt.

Die Schüler waren Anfang Februar zu einer dreitägigen Probenfreizeit gereist. „Da wird den ganzen Tag gesungen und geübt. Daher ist der Begriff ,Probenfreizeit’ eigentlich falsch. Das ist wirklich eine Arbeitsphase“, lobt er das Engagement seiner Musikschüler. Großartig sei gewesen, dass in der Jugendherberge in Trippstadt in jedem Raum ein Klavier stand. „Das war für uns natürlich wunderbar“, schwärmt der Pädagoge.

Musikschule wirkt mit

Die rund 40 Mitglieder des Unterstufenchors haben sich für eine Auswahl aus Pop- und Rocksongs entschieden. Pop-Titel werden auch vom „Großen Chor“ der Mittel- und Oberstufe zu hören sein. Zusätzlich haben die 20 Sänger Jazz-Töne im Repertoire.

Der zweite Teil des Konzerts gehört den Instrumentalgruppen. Das 22-köpfige Orchester hat sich bekannte Melodien aus der Welt der Filmmusik vorgenommen. Liebhaber klassischer Musik kommen auch auf ihre Kosten und dürfen sich auf Teile aus dem „Doppelkonzert für zwei Violinen und Orchester“ von Johann Sebastian Bach freuen. Die Solisten sind Marie Boschmann aus der elften und Fritz Klemme aus der zwölften Jahrgangsstufe. Die Streicher im Orchester erhalten zudem Verstärkung durch acht Schüler der befreundeten städtischen Musikschule in Frankenthal.

Termin

Das öffentliche Jahreskonzert findet am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr in der Aula des NPG statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

