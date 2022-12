Es ist ein ganz besonderer Snack-Automat, der seit einigen Tagen im Foyer des Nordpfalzgymnasiums (NPG) in Kirchheimbolanden steht. Denn er ist ausschließlich mit fair gehandelten Produkten bestückt. Ihn aufzustellen, war allerdings gar nicht so einfach.

Kekse, Orangensaft, Schokoriegel – von 50 Cent bis 2,50 Euro gibt es allerhand verschiedene Produkte im neuen Fair-o-mat im NPG. Der Automat kommt komplett ohne Strom aus. Die Produkte müssen nicht gekühlt werden und der Rest läuft per Hand. Das Geldstück wird eingelegt und dann heißt es, so lange am Rad drehen, bis der Schokoladenriegel hinunterfällt und aus dem Automaten geholt werden kann. Bei den Schülern kommen die Snacks gut an. „Zwei- bis dreimal die Woche muss ich nachfüllen“, sagt Lehrerin Katharina Schuler, die die Fairtrade-AG leitet. Waren im Wert von circa 150 Euro seien schon gekauft worden.

Die Idee, sich einen Snack-Automaten anzuschaffen, in dem nur fair gehandelte Produkte angeboten werden, hatten die Fairtrade-AG, die damaligen Schülersprecherinnen Conni Sinn und Greta Guth und Lehrer Michael Schmidt schon vor fast einem Jahr. Die Beauftragung und die Anlieferung habe aber doch ziemlich lange gedauert. 2500 Euro hat der Fair-o-mat am Ende mit Lieferung gekostet, der nun im Foyer des Nordpfalzgymnasiums steht. Gesponsert wurde er vom NPG-Förderverein und der Sparkasse.

Viele Fairtrade-Aktionen

Am Anfang gab es noch ein paar kleine Startschwierigkeiten, zum Beispiel mussten die Spulen, in denen die Produkte liegen, noch richtig angepasst werden, damit sich nichts verkantet. Aber jetzt laufe alles rund. Trotz seines eher unauffälligen Aussehens („Wir haben ihn uns ein bisschen größer vorgestellt“, ist die einhellige Meinung bei Schülern und Förderern) zieht er viele Blicke auf sich. Einen anderen Snack-Automaten gibt es in der Schule nicht. „Wir sind sehr stolz auf den Automaten“, sagt Katharina Schuler und die Schüler nicken bestätigend. Sie sind froh, dass der Fair-o-mat nun steht und auch gut genutzt wird. Am beliebtesten seien übrigens die Kekse.

Seit 2018 ist das NPG Fairtrade-School, das Zertifikat wurde vor Kurzem wieder für zwei Jahre verlängert. Zum Thema Fairtrade gibt es viele Aktionen, die die circa 20 Schüler der Fairtrade-AG organisieren. Es werden zum Beispiel fair gehandelte Rosen und Schokonikoläuse verkauft, es gibt einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt und es wurden auch schon Kleidertauschaktionen durchgeführt. Die Produkte bekommt die Schule vom Eine-Welt-Laden in Eisenberg oder über das Internet.