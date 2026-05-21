13 Kickboxer der TuS Landsberg Obermoschel waren beim letzten Qualifikationsturnier für die WM der World Kickboxing and Karate Union im August in Berlin dabei.

Das Turnier mit dem klingenden Eventnamen „NOX Tournamentum“ wurde im Eventum Wittlich ausgetragen. Mit 639 Starts aus ganz Deutschland sowie zwei Teams aus Belgien war das Turnier gut besetzt und bot starke Konkurrenz in allen Alters- und Gewichtsklassen. Die Athleten aus Obermoschel gingen in insgesamt 19 Kategorien an den Start und erzielten dabei beeindruckende und sehr gute Ergebnisse. Die Trainer Olga und Dirk Hilgert waren stolz auf die Leistungen ihrer Sportler, die mit viel Einsatz, Disziplin und Teamgeist auf der Kampffläche überzeugten. Sechsmal wurde Platz eins erreicht, viermal Platz zwei und fünfmal der dritte Rang.

Die Trainer der TuS Landsberg Obermoschel gratulierten allen Teilnehmern zu den starken Leistungen und bedankten sich auch bei Eltern und weiteren Unterstützern für die gewährte Hilfe während des Turniertages. Ein Lob gab es für die Kampfrichter für die gezeigten objektiven Leistungen. Mit Isabelle und Emily Schäfer, Julia und Dominik Popp, sowie dem Trainerpaar Olga und Dirk Hilgert waren an diesem Tag auch Akteure aus Obermoschel als Kampfrichter an den Matten im Einsatz.

Ergebnisse im Überblick

Kinder bis zehn Jahre: Anton Knoth zweiter Platz bis 40 Kilogramm, erster Platz bis 45 kg. - Kinder bis zwölf Jahre: Malea Schmidt zweiter Platz bis Platz bis 30 kg, Lotte Gronauer dritter Rang bis 25 kg, Elina Popp erster Platz bis 45 kg. - Junioren bis 14 Jahre: Elena Schmidt, zweiter Platz bis 50 kg, Marcin Batista dritter Rang bis 50 kg (alle Pointfighting). - Teens bis 17 Jahre: Julia Popp erster Rang Leichtkontakt bis 55 kg, dritter Platz Pointfighting bis 55 kg, Semina Batista, dritter Rang Pointfighting bis 60 kg, David Oblender zweiter Rang Leichtkontakt bis 65 kg, erster Platz Pointfighting bis 65 kg. - Adult ab 18 Jahre: Olga Hilgert, erster Rang Pointfighting 65 kg, Dominik Popp erster Rang Leichtkontakt bis 85 kg, dritter Platz Pointfighting bis 85 kg.