Die Sonne macht sich in den kommenden Tagen rar. Regen ist aber nur selten zu erwarten.

Der Hochdruckeinfluss mit dem recht freundlichen Wetter wird nach Osten abgedrängt. Somit kann im Verlauf des Donnerstags die Störungsfront eines Tiefdruckgebiets bei den Britischen Inseln auf Mitteleuropa übergreifen. Auf der Rückseite des nach Italien abziehenden Tiefs gelangt kühlere Nordatlantikluft in unsere Region. Anschließend baut sich wieder leichter Hochdruckeinfluss auf, der das Vordringen weiterer Schlechtwettergebiete vom Atlantik unterbindet.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst scheint die Sonne zumindest noch schwach durch mittelhohe Bewölkung. Im Tagesverlauf trübt sich der Himmel jedoch weiter ein und im Laufe des Abends fällt gelegentlich etwas Regen. Zuvor sind die Temperaturen für die Jahreszeit relativ mild.

Freitag: Der Tag startet mit vielen Wolken. Besonders gegen Mittag kann es auch wieder tröpfeln beziehungsweise den einen oder anderen kleineren Regenschauer geben. Am Nachmittag lichtet sich die Wolkendecke an manchen Stellen und macht Platz für einige Strahlen der schon langsam untergehenden Sonne. Die Temperaturen liegen nun im November-typischen Bereich.

Samstag: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder scheint zunächst für einige Zeit die Sonne. Am Nachmittag gewinnen zwar die Wolken von Westen her wieder die Oberhand, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen entsprechen weiterhin in etwa der Jahreszeit.

Sonntag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen mit einigen schüchternen Sonnenstrahlen dominieren erneut die Wolken. Am Abend kann es vereinzelt etwas tröpfeln oder nieseln, weitgehend bleibt es aber trocken. Es wird geringfügig milder.

Weiterer Trend

Am Montag ändert sich nur wenig, die Temperaturen steigen allerdings wieder etwas an. Am Dienstag und Mittwoch fällt zeitweise Regen, dabei bleibt es immerhin mild.