Ein erfahrener Gleitschirmflieger geriet am Donnersberg in eine gefährliche Situation, als er in etwa 15 Metern Höhe in den Bäumen hängen blieb. Trotz optimalem Wetter traten unerwartete Turbulenzen auf, die seinen Schirm zum Einklappen brachten und ihn zum Absturz zwangen. In einer dramatischen Rettungsaktion befreite die Feuerwehr den 67-Jährigen, der unverletzt blieb.

Der RHEINPFALZ hat er berichtet, wie es zu der brenzligen Situation kam und wie er sie erlebt hat.