Erfolgreiche Premiere: Nach dem ersten Einsatz des von der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeschafften geländegängigen Spezialfahrzeugs am Pfingstwochenende hat die Feuerwehr eine positive Bilanz gezogen. Die Feuerwehr war zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall auf einem Trampelpfad in Höhe des Adlerbogens alarmiert worden. Eine Person hatte dort einen Krampfanfall erlitten, hat VG-Wehrleiter Matthias Groß mitgeteilt.

Die Patientin hatte einen Krampfanfall erlitten. Sie wurde vor Ort erstversorgt. Foto: Matthias Groß/oho

Nach Erkundung der Lage und der ersten medizinischen Betreuung vor Ort habe sich herausgestellt, dass der Einsatzort für reguläre Rettungsfahrzeuge nur schwer erreichbar war. Dank des neuen Utility Task Vehicles (UTV) hätten die Einsatzkräfte jedoch bis auf etwa 150 Meter an die betreffende Stelle heranfahren können.

Viele Wanderer am Donnersberg unterwegs

Die Patientin sei in der Lage gewesen, den verbleibenden Weg selbstständig zurückzulegen. Sie sei dann gemeinsam mit einer Notfallsanitäterin sicher zum Rettungswagen transportiert worden.

Insgesamt habe das UTV „den Rettungskräften die Versorgung und den Transport der Patientin erheblich erleichtert“, so Groß. Angesichts des hohen Besucheraufkommens rund um den Donnersberg sei davon auszugehen, dass der erste nicht zugleich der letzte Einsatz des neuen Spezialfahrzeugs gewesen sein wird.