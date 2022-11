Mit dem Wiederaufleben des Munitionsdepots North Point bei Kriegsfeld wird eine neue Schutzzone nötig. Der überwiegende Teil der Zone betrifft Kriegsfeld, aber auch Teile der Gemarkungen von Oberwiesen und Kirchheimbolanden sind betroffen.

Solch einen Schutzbereich gab es schon einmal rund um Kriegsfeld. 2013 wurde diese Zone nach der Nutzungsaufgabe des Depots allerdings aufgehoben. Da nun die Bundeswehr angekündigt hat, das Munitionsdepot zum 1. April 2026 wieder in Dienst zu stellen, soll es also wieder eine Schutzzone geben.

Diese ist aufgegliedert in eine innere (rote) und eine äußere (grüne) Zone. In der inneren Zone gelten strenge Vorgaben zum Schutz der Verteidigungsanlage, in der äußeren sind Ausnahmen und Befreiungen möglich. Der überwiegende Teil der Zone betrifft Kriegsfeld, aber auch Teile der Gemarkungen von Oberwiesen und Kirchheimbolanden. Sowohl Waldgebiete als auch landwirtschaftliche Flächen westlich der Verteidigungsanlage von Kriegsfeld liegen in der roten Zone. Direkt am Rand dieser Zone liegen die Gebäude des Aussiedlerhofs an der Oberwieser Straße und das Forsthaus Pfalz. Fast die gesamte Ortslage von Kriegsfeld sowie weitere Wald- und Ackerflächen sind in der grünen Zone, übrigens auch ein Teil von Oberwiesen, die der Schutzzone ebenfalls zugestimmt haben. Auf Kirchheimbolander Gemarkung sind vor allem Staatswald und Steinbruch betroffen.

„Für die Landwirtschaft und Passanten hat die Schutzzone keine Auswirkungen“, erklärt Kriegsfelds Ortsbürgermeister Albert Ziegler. „Das betrifft eigentlich nur bauliche Maßnahmen, die dann einer Abstimmung bedürfen.“ Türme oder Gebäude mit großen Glasfronten sind zum Beispiel tabu. Der Kriegsfelder und Oberwieser Gemeinderat sowie der Kirchheimbolander Stadtrat haben die neue Schutzzone bereits zur Kenntnis genommen. „Wir hatten dadurch auch früher keine Einschränkungen“, sagte Udo Bauer, Leiter des Bauamts der Verbandsgemeinde, mit Blick zurück.