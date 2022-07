Binnen eines Jahres hat die Grundfarbe auf dem Außengelände der Alsenzer Nordpfalzschule gewechselt. Wo zuvor das Beton-Grau im Flair der 1970er Jahre dominierte, hat nun eindeutig das Grün die Oberhand. Kollegium und Schüler sind glücklich mit ihrem neuen Pausenhof. Der wird schon seit Ostern rege genutzt.

„Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten“, sagt Silke Zepp auf die Frage, ob sie und ihr Team der Alsenzer Grundschule mit dem Ergebnis der Pausenhof-Umgestaltung zufrieden sind. „Es ist alles so, wie wir es besprochen und gewünscht hatten, wir konnten unsere Vorstellungen prima einbringen“, lobt die Schulleiterin die „tolle Zusammenarbeit“ seit Planungsbeginn vor gut einem Jahr zwischen Schule und der VG-Verwaltung Nordpfälzer Land mit Techniker Sascha Schreck als Bindeglied. Zumal viele Arbeiten im laufenden Betrieb, sprich zu regulären Unterrichtszeiten ausgeführt werden mussten.

Rund 370.000 Euro – davon gut 100.000 Euro aus eigener Tasche – hat die Verbandsgemeinde investiert, um aus dem 45 Jahre alten, zu 90 Prozent von Asphalt und Beton bedeckten Areal eine rund 6000 Quadratmeter große, naturnahe Fläche zu machen, auf der Schülerinnen und Schüler mit Freude ihre Pausen und künftig auch zum Teil ihren Unterricht verbringen können. Dabei hat Schreck gemeinsam mit den Lehrkräften ein Konzept entwickelt, in das auch Ideen der Kinder eingeflossen sind. Vor allem ist es gelungen, die grauen Schulhof-Teile unter Berücksichtigung der notwendigen Verkehrswege – wie beispielsweise Zufahrt und Stellflächen für die Feuerwehr – auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren.

Ein „grünes Klassenzimmer“ für Unterricht im Freien

Seit den Osterferien können nun die 109 Kinder zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern das Gelände nach Herzenslust nutzen. Unbestritten das Prunkstück ist ein „grünes Klassenzimmer“, an dessen Entstehung die Stahlberger Firma Paul maßgeblich mitgewirkt hat. Auf dem abgegrenzten Bereich können künftig Schulstunden im Freien abgehalten werden. „Es gibt Sitzgelegenheiten und Bänke, wir haben Obstbäume und Sträucher gepflanzt sowie Hochbeete angelegt. Das alles ist aber noch ausbaufähig und soll sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln“, betont Zepp.

Gleiches gelte für die konzeptionelle Einbindung der Außenanlagen in die Lehrpläne. „Wegen Corona war der Unterricht ja noch bis vor zwei, drei Monaten mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Wir werden uns für das kommende Schuljahr mit dem gesamten Schulteam Gedanken machen, welche zusätzlichen Möglichkeiten uns das gibt und wer welche Verantwortlichkeiten auf dem Pausenhof übernimmt“, sieht die Schulleiterin hier noch internen Gesprächsbedarf. Klar ist jedoch, dass sich etwa die Pflege der Hochbeete für eine Beteiligung der Schüler anbietet. Einen festen „Outdoor-Stundenplan“ werde es schon alleine aufgrund der Wetter-Abhängigkeit wohl eher nicht geben. „Aber es wird sicher bestimmte Zeiten und Inhalte geben, bei denen sich eine Umsetzung im Freien anbietet“, so Zepp.

Ein „Bienenschmaus“ zum Start

Für das letzte Quartal des laufenden Schuljahres habe man sich auf ein Thema konzentriert, das an der Nordpfalzschule bereits seit geraumer Zeit groß geschrieben wird: Insekten im Allgemeinen, Bienen im Speziellen. „Wir haben bereits seit längerem ein großes Insektenhotel auf dem Schulgelände stehen und zudem eine Imkerei AG – die allerdings wegen der Pandemie zwei Jahre weitgehend brach gelegen hat“, informiert Zepp. Ein erster Schritt zur Wiederbelebung war nun das Säen von einjährigen Blühmischungen – dem sogenannten Bienenschmaus – in die neuen Beete. Sie sollen den fleißigen Tierchen Nahrung sowie den grünen Schulhof zum Summen und Brummen bringen. „Im kommenden Jahr können wir dann etwas anderes machen“, sieht Zepp hier auch Optionen für Abwechslung im Schulstoff.

Ebenso dankbar ist die Schulleiterin für die Neugestaltung der Zonen, die den Kindern für körperliche Aktivitäten zur Verfügung stehen – sei es im (Sport-)Unterricht oder in den Pausen. So ist der bereits seit mehreren Jahren bestehende, aber teils sehr holprige Bolzplatz an einigen Stellen ausgebessert worden und wird nun rege vom Fußballnachwuchs genutzt. Auch die 50-Meter-Laufbahn und die Sprunggrube hat man instandgesetzt, sodass Mitte Juni die Bundesjugendspiele erstmals seit langer Zeit wieder auf schuleigenem Gelände durchgeführt werden konnten. Auf den wenigen dann doch verbliebenen Asphaltflächen wurden Felder für verschiedene Ballsportarten eingezeichnet.

Ballspiele und Balancierparcours

Vervollständigt wird die Palette der neuen Angebote von einem Basketballkorb, einer Seilpyramide, einer Kletterkombination sowie einer Tischtennisplatte und einem Balancierparcours – die beiden Letzteren gestiftet vom Förderverein. Diesem ist Zepp für die nicht nur beim Schulhof-Umbau geleistete materielle Unterstützung ebenso dankbar wie der Firma Paul für die physische: „Sie hat alles drangesetzt, dass sämtliche Arbeiten bis zum Ende der Osterferien erledigt waren und wir danach das komplette Gelände nutzen konnten.“

Dieses ist mit dem Schulfest am vergangenen Freitag nun auch offiziell eingeweiht worden. Im kommenden Schuljahr soll dann der neue Pausenhof zunehmend in die Gestaltung des Unterrichts eingebunden werden. Wobei mit einem Hof im klassischen Sinn das grüne Terrain an der Nordpfalzschule inzwischen nur noch wenig zu tun hat – die betongrauen Zeiten sind zum Glück vorbei.