Eine Emotion dominiert bei Leonie Edbauer, Isabelle Rauschenberger und Moritz Volz, wenn sie an ihre Abiturprüfungen zurückdenken: Erleichterung! „Ich bin so froh, dass es vorbei ist“, sagt Leonie Edbauer. Insgesamt seien die meisten Schüler im Jahrgang einfach nur glücklich, es endlich geschafft zu haben.

Dabei, auch darin ist sich das Trio einig, hätten sich die großen Abschlussprüfungen gar nicht so groß angefühlt: „Es war eigentlich wie eine normale Klausur“, findet Edbauer. Hinzu komme. dass der 13. Jahrgang des Nordpfalzgymnasiums wegen der Pandemie in der Zeit direkt vor dem Abitur keinen regulären Unterricht mehr hatten. Dadurch seien die meisten recht entspannt in die Prüfungen gegangen. „Es waren sehr viele Wochen Zeit, um sich vorzubereiten“, sagt Moritz Volz. Leonie Edbauer ergänzt: „Die mündlichen Prüfungen waren da sehr viel spannender.“

Große Angst, den Kontakt zu verlieren

Auf die Frage, was ihnen am meisten fehlen wird, sind sich alle drei einig: ihre Mitschüler und Freunde! Es sei ein seltsames Gefühl, die anderen nicht mehr jeden Tag zu sehen – und die Angst, den Kontakt zu verlieren, sei groß. „Die ganze Gemeinschaft bricht einfach auseinander“, bemerkt Moritz Volz. Auch manche Lehrer werden die drei vermissen – andere wiederum gar nicht. „Man ist froh, dass man manche Fächer nie wieder haben wird“, gesteht Edbauer. Dass sie nie wieder in einer Schule unterrichtet wird, habe sie allerdings noch gar nicht so wirklich realisiert.

Beim Gedanken an die Zukunft sei Corona immer im Hinterkopf. Trotzdem sind die drei Abiturienten positiv eingestellt: „Wir sind jetzt seit drei Jahren der erste Jahrgang, der zumindest eine realistische Chance auf Reisen oder ein Präsenzstudium hat“, betont Isabelle Rauschenberger. Für sie steht bereits fest, dass sie studieren möchte – doch bisher konnte sie sich noch nicht zwischen mehreren Fachrichtungen entscheiden.

Die Pläne der anderen sind bereits konkreter: Moritz Volz will sich für ein Duales Studium in Informatik bewerben, und Leonie Edbauer wird in Mannheim Englisch und Mathematik auf Lehramt studieren. Doch zunächst durften die drei noch den Augenblick genießen: Schließlich war der aktuelle Abiturjahrgang auch der erste seit 2019, der wieder einen richtigen Abiball feiern konnte.

Die Abiturienten 2022

Hakim Abu Hassouneh, Einselthum; Emilian Mourice Amodeo, Lautersheim; Luisa Anna-Maria Bauer, Kirchheimbolanden; Zeynep Baykal, Bolanden; Luna-Marie Becker, Stetten; Mira Sophie Becker, Kirchheimbolanden; Laura-Sophie Christa Belger, Göllheim; Elly Bergmann, Albisheim; Marlon Steffen Blaga, Hettenleidelheim; Lukas Blöhm, Kirchheimbolanden; Pauline Brunn, Dannenfels; Nele Bungert, Kriegsfeld; Halime Coskun, Eisenberg; Luise Johanna Myriam Dettling, Göllheim; Jana Diefenbach, Stetten; Jenna Ella Dietz, Eisenberg; Nils Döhrmann, Bolanden; Emelie Drechsler, Gauersheim; Jonas Driedger, Bolanden; Leonie Edbauer, Eisenberg; Dilara Eligül, Kirchheimbolanden; Mike Emmrich, Eisenberg; Jana Emrich, Eisenberg; Yannick-Robert Englert, Eisenberg; Hanna Föckler, Hettenleidelheim; Nick Fuhrmann, Ilbesheim; Jemima-Anja Gindele, Bolanden; Laura Groben, Orbis; Lisa Gutsmann, Ramsen; Julian Haas, Rüssingen; Johanna Victoria Häfflinger, Bolanden; Anna Victoria Hagenburger, Göllheim; Leonie Hanauer, Kirchheimbolanden; Katharina Hees, Zellertal; Lea Held, Dreisen; Philipp Yann Heyden, Mörsfeld; Nicole Holz, Eisenberg; Anna Maria Hübner, Stetten; Daniel Stefan Jilka, Grünstadt; Ricardo Kaiser, Hettenleidelheim; David Kaschubowski, Kirchheimbolanden; Eric Katke, Bischheim; Lena Keck, Eisenberg; Leo Klein, Immesheim; Katharina-Maria Klopsch, Kerzenheim; Larissa-Marie Knobloch, Ilbesheim; Torben Knoth, Kirchheimbolanden; Natascha Kron, Jakobsweiler; Melissa Kullmann, Jakobsweiler; Fabian Landmann, Kerzenheim; Jannis Lauterbach, Orbis; Lena Lingler, Ilbesheim; Jakob Lommel, Gauersheim; Felix Ronaldo Waldomiro Mayer, Ilbesheim; Helena Mayer, Ramsen; Adelina Meier, Bolanden; Fabienne Nickel, Göllheim; Leoni Nowak, Albisheim; Isabelle Sophie Rauschenberger, Eisenberg; Lukas Fabian Ritter, Carlsberg; Michael Evgenij Rombs, Göllheim; Paul Rother, Gauersheim; Hannah Rudolph, Eisenberg; Emely Martina Schabler, Kirchheimbolanden; Fynn Elias Scheufling, Hettenleidelheim; Lena Schierstein, Kerzenheim; Cara Anne Schmitt, Rüssingen; Niklas Schneider, Bolanden; Katharina Schulz, Kirchheimbolanden; Diana Selentin, Kirchheimbolanden; Silvester Lionel Sommer, Kirchheimbolanden; Elin Stüber, Dreisen; Felix Ulrich, Hettenleidelheim; Alida Michelle Vollmer, Eisenberg; Moritz Volz, Kirchheimbolanden; Pauline Widder, Eisenberg; Antonia Willig, Bischheim; Luise Wißmann, Kirchheimbolanden; Michelle Wollbaum, Kirchheimbolanden; Katharina Wolter, Kirchheimbolanden; Luca Claus Ziegele, Kirchheimbolanden; KyraZimmer, Rüssingen.