Am kommenden Freitag, 13. Januar, öffnet das Nordpfalzgymnasium von 14 bis 17 Uhr seine Türen für interessierte Kinder und ihre Eltern.

Neben den Klassensälen können auch die Fach- und Vorbereitungsräume in Augenschein genommen werden. Die einzelnen Fächer stellen sich vor, die Fachlehrer stehen für Fragen zur Verfügung. Wer möchte, darf selbst ein wenig experimentieren, forschen, raten, spielen und anderes mehr. Informationen zur Schullaufbahn am NPG gibt es ferner an dem Infoabend am Dienstag, 10. Januar, ab 19 Uhr. An diesem Tag können allerdings nach Angaben der Schule keine Anmeldungen entgegengenommen werden.