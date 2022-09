Nachdem verschiedene Forderungen von Behörden erfüllt worden sind, steht einer Bebauung des lange Jahre ungenutzten Alsenzer Baugebiets Nordpfalzblick endgültig nichts mehr im Weg. 16 Grundstücke stehen zur Verfügung.

Dieser Tage wird der Verkauf des ersten Bauplatzes besiegelt, für drei weitere bestehen Vorverträge. Fünf Areale haben sich potenzielle Bauherren reservieren lassen, informierte Ortsbürgermeisterin Karin Wänke den Gemeinderat.

Dieser hatte sich unter anderem mit dem vor allem von den Behörden geforderten Änderungsverfahren des aus dem Jahr 1977 stammenden Bebauungsplans „An der Kühtrift“ zu beschäftigen. In dessen Geltungsbereich liegt auch der Nordpfalzblick. Laut dem mit der Planung beauftragten Büro Gutschker und Dongus aus Odernheim soll das Baugebiet an aktuelle Standards angeglichen werden – zum einen, um bessere Vermarktungsmöglichkeiten zu erzielen, zum anderen, um die Nutzung regenerativer Energien in dem Gebiet voranzutreiben und zu erleichtern.

Bebauungsplan aktualisiert

Ferner musste auf Verlangen der Kreisverwaltung nachträglich ein Umweltbericht erstellt werden. Den entsprechenden Entwurf hat der Rat nun abgesegnet. Die Überarbeitung des alten Bebauungsplans wurde derweil von einem vereinfachten Genehmigungs- in ein Regelverfahren übergeleitet. Der Rat nahm die Abwägung der während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen vor und beschloss letztendlich die Annahme des aktualisierten Bebauungsplans einschließlich des Umweltberichts.

Nicht zuletzt hatten die für die Wasserwirtschaft zuständigen Behörden nachträglich einen Entwässerungsgraben oberhalb des Neubaugebiets gefordert, um das Außengebietswasser abzuleiten und von den Bauplätzen fernzuhalten. Die entsprechenden Arbeiten sind bereits vergeben worden.