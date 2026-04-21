Ein guter Start, dann der Einbruch: Die Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim verliert in Worms 34:40 und hofft nun auf Entscheidungsspiele.

Im letzten Spiel dieser Spielzeit unterlag die Handball-Region (HR) Göllheim/ Eisenberg/ Asselheim/ Kindenheim bei der HSG Worms nach einer schwachen Abwehrleistung mit 34:40 (16:20). In der Endabrechnung belegen sie den sechsten Platz in der Verbandsliga und müssen hoffen, über eventuelle Entscheidungsspiele noch den Klassenverbleib zu schaffen.

Die „Nordpfälzer Wölfe“ sind beim Auswärtsspiel in Worms ziemlich gut in die Partie gestartet. Tarek Frank erzielte in der 16. Minute das 10:8 für die HR. Allerdings hielt die Führung nicht sehr lange. Binnen drei Minuten drehten die Hausherren die Partie und sollten den Vorsprung bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr aus der Hand geben. Dass die „Wölfe“ nicht mehr zurückkommen konnten, führte HR-Trainer Dimitri Kerber unter anderem auf die schwache Wurfausbeute zurück: „Unsere Chancenverwertung lag bei 56 Prozent. Das ist natürlich viel zu wenig, um zwei Punkte mit nach Hause nehmen zu können.“

Beste HR-Torchancen bleiben ungenutzt

Wie in den vergangenen Wochen auch, ließen die „Wölfe“ wieder etliche bester Tormöglichkeiten ungenutzt. Die Gastgeber hingegen überzeugten im Angriffsspiel. Besonders aus dem Rückraum waren die Rheinhessen treffsicher. „Das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter hat nicht funktioniert“, monierte Kerber. Nachdem es mit einem Rückstand von vier Treffern in die Pause ging, vergrößerte sich der Rückstand in den folgenden 30 Minuten immer mehr.

Durch Undiszipliniertheiten schwächten sich die „Wölfe“ zudem selbst. „Durch einige unnötige Zeitstrafen mussten wir viele Minuten in Unterzahl spielen, was Worms sehr gut ausgenutzt hat“, ärgerte sich Dimitri Kerber, der kurzfristig auf einige Spieler verzichten musste. „Das ist keine Entschuldigung für die Niederlage, aber hat es uns natürlich nicht gerade leichter gemacht“, stellte der Übungsleiter fest. Kurz vor Spielende führten die Gastgeber mit neun Toren, ehe Marc Kuhn und Samuel Boger in der Schlussminute noch ein klein wenig Ergebniskosmetik betrieben.

Zweite HR-Mannschaft beendet Saison als Dritter

Direkt vor diesem Spiel war die zweite HR-Herrenmannschaft in der gleichen Halle im Einsatz. Durch einen souveränen 33:27 (20:14)-Sieg belegt das Team im Endklassement der Bezirksliga den dritten Platz. Spielentscheidend war die Phase, als die „kleinen Wölfe“ mit zehn Toren in Folge einen 4:9-Rückstand in eine 14:9-Führung verwandelten.