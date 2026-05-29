Die HR-Handballer können in Relegationsspielen gegen den TV Offenbach 2 doch noch den Klassenverbleib schaffen. Das erste Spiel findet am Sonntag in Offenbach statt.

Den Ergebnissen aus den Aufstiegsspielen zur Regionalliga und der Reform der Spielklassen ist es zu verdanken, dass die „Nordpfälzer Wölfe“ sechs Wochen nach dem Saisonende nun doch noch die Chance haben, in der kommenden Saison weiterhin in der Verbandsliga spielen zu können. Der Reihe nach: Die HR belegte in der Verbandsliga Rang sechs. Der reichte nicht, um sich für die Verbandsliga zu qualifizieren, die ab der kommenden Spielzeit nicht wie bisher in zwei, sondern nur noch in einer Staffel gespielt wird.

Da sich nun aber mit dem TV Nieder-Olm und der TG Osthofen zwei Mannschaften aus dem Verbandsgebiet in einer Relegationsrunde für den Aufstieg von der Ober- in die Regionalliga qualifizieren konnten, ist in der Verbandsliga noch ein Platz vakant. Dieser Platz wird nun in Hin- und Rückspiel zwischen den sechstplatzierten Teams beider Verbandsligen ausgespielt. Der TV Offenbach 2 genießt am Sonntag (18 Uhr in der Queichtalhalle) Heimrecht. Das Rückspiel findet am 14. Juni in Göllheim statt.

HR weiter im Trainingsbetrieb

„Wir haben die Aufstiegsspiele natürlich sehr intensiv verfolgt und den beiden Teams kräftig die Daumen gedrückt“, berichtet HR-Trainer Dimitri Kerber, der seine Mannschaft in der Zwischenzeit im Trainingsbetrieb hielt. „Allerdings konnten wir aufgrund der ganzen Feiertage nicht komplett trainieren, weil ein paar Jungs schon Urlaub gebucht hatten“, meinte Kerber. Schmerzlicher als das ist für ihn der Ausfall zweier Leistungsträger. Anton Neiß ist noch im Urlaub und Silas Rogawski kann wegen einer Verletzung seinem Team nicht helfen. Dagegen dürfte Magnus Happersberger wieder mit von der Partie sein.

Die Chance, sich in den beiden Spielen gegen die Südpfälzer durchzusetzen, schätzt Kerber so ein: „ Offenbach ist wie wir auch eine junge Mannschaft, die schnellen Handball spielt. Ich erwarte zwei umkämpfte Spiele, bei denen auch die Tagesform mitentscheiden kann. Die Chance für uns würde ich auf 50 Prozent beziffern“, sagt der HR-Trainer. Den Fokus legt er dabei aber fast ausschließlich auf die eigene Stärke: „Wir schauen auf uns und wollen unser Spiel durchbringen. Die Jungs sind auf jeden Fall sehr motiviert und wollen die Liga unbedingt halten“, betont Kerber und hofft, sich für das Rückspiel zwei Wochen später eine möglichst gute Ausgangssituation zu erkämpfen.