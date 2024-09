Es ist das Jahr der Jubiläen für Michael Cullmann. Schon am Neujahrstag gab es für den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land etwas zu feiern. Zehn Jahre im Amt war er da, wobei die ersten sechs Jahre auf die Zeit in der alten Verbandsgemeinde Rockenhausen gefallen sind. Nun kommt auch im privaten Bereich noch ein Jubiläum dazu. Cullmann feiert an diesem Mittwoch seinen 60. Geburtstag. Mit der Belegschaft will er den Tag „ganz traditionell mit Quetschekuche und Grumbeersupp“ begehen, wie er erklärt. Am Abend soll die private Feier mit der Familie folgen. „Und da muss ich selbst abwarten, was die so vorbereitet haben“, freut er sich. Vor der Zahl sechs, die nun vorne steht, habe er keine Angst. „Ich habe im Bekanntenkreis ja viele Menschen und die sind am 60. Geburtstag auch nochmal wach geworden“, scherzt er. Aber dennoch beginne nun ein neuer Abschnitt und man komme auch dem Berufsende ein Stück näher.

Politisch ist Cullmann schon fast zwei Jahrzehnte mittendrin im Geschehen, startete 2005 als Mitglied des Stadtrats in Rockenhausen, wurde zunächst dort und später auch im VG-Rat zum Ersten Beigeordneten gewählt. Zum 1. Januar 2014 bekleidete er dann das Amt des Bürgermeisters, behielt dieses dann auch nach der Fusion mit der VG Alsenz-Obermoschel zur jetzigen Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. 2017 kandidierte Cullmann zudem für die SPD bei der Landratswahl, unterlag mit 40,57 Prozent der Stimmen jedoch gegen Rainer Guth (51,92 Prozent).