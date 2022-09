Die Polizei Rockenhausen zieht positive Bilanz des Nordpfälzer Herbstfestes: „Die Einsatzkräfte mussten selten eingreifen und gemessen am hohen Besucheraufkommen auch nur verhältnismäßig wenige Strafanzeigen aufnehmen“, hieß es gestern Nachmittag. Laut Polizei kam es am Samstag abends und in der Nacht zu drei alkoholbedingten Körperverletzungsdelikten auf dem Festplatz und zu zweimal Widerstand gegen die Polizei. An einem Fahrzeug des Roten Kreuzes wurde das magnetisch befestigte Blaulicht entwendet. Am Sonntagmittag wurde ein Außenspiegel eingeschlagen, und am Sonntagabend kam es alkoholbedingt zu einer weiteren Körperverletzung auf dem Festplatz. Darüber hinaus wurden auf dem Gelände der Realschule plus zwei Lampen beschädigt. Auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule wurden sechs Parkplatzschilder mit Namen von Lehrkräften entwendet. Eines davon wurde bereits wiedergefunden. Die abschließende Musikveranstaltung am Montagabend mit dem großen Höhenfeuerwerk verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Schwerpunkte der polizeilichen Maßnahmen waren die beiden Musikveranstaltungen im Festzelt mit mehr als 1200 Besuchern, der „Rockie-Man-Triathlon“ am Samstag sowie der Festumzug am Sonntag. Darüber hinaus sei ein polizeiliches Einschreiten lediglich zur Schlichtung einiger alkoholbedingter Streitigkeiten notwendig gewesen. In wenigen Fällen mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Wesentliche Erfolgsfaktoren waren aus polizeilicher Sicht eine deutlich sichtbare Präsenz sowie die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dem Sicherheitsdienst, so die Polizei.