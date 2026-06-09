Leiterin Claudia Manz-Knoll erzählt im Interview, was das besondere am Bündnis ist, wie Kooperation statt Einzelkämpfertum zum Erfolg führt – und von übergriffigen Eltern.

Frau Manz-Knoll, Sie sind Leiterin des Kitabündnisses „Nordpfälzer Glückskinder“. Warum funktioniert bei Ihnen vieles, was anderswo offenbar nicht funktioniert?

Es entspricht nicht meinem Naturell und auch nicht unserer pädagogischen Haltung, uns mit unserer Arbeit über andere Einrichtungen zu stellen. Fakt ist aber: Die Idee unseres Bürgermeisters Michael Cullmann, vor fast zehn Jahren ein solches Kita-Bündnis zu gründen, stieß zunächst auch auf interne und externe Widerstände. Für viele war kaum vorstellbar, dass professionelle Strukturen und Synergieeffekte auch die Qualität pädagogischer Arbeit verbessern können. Dass wir größer denken und uns gegenseitig unterstützen können, ohne das Profil des Einzelnen zu vernachlässigen. Das gute Ergebnis ist der Verdienst aller Beteiligten im System.

Was war damals der Anlass, das Bündnis zu gründen?

Wir brauchten dringend Entlastung für unsere kleinsten, dezentralen Einrichtungen, um sie dauerhaft fortführen zu können, ohne dass das Personal an der Arbeitslast zerbricht. Die VG Nordpfälzer Land war die zweite Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz, die die einjährige Qualifizierungsmaßnahme zur Trägerqualität an der Kommunalakademie in Boppard erfolgreich absolvierte. Unsere damalige Facharbeit entstand zum Thema „Bedarfsplanung“ – davon profitieren wir bis heute. Dass ein Träger durch die Einrichtung einer Stelle als pädagogische Gesamtleitung bereit ist, Teile der Fach- und Dienstaufsicht an pädagogische Expertise abzugeben, und damit freiwillig Entscheidungsmacht aus dem Verwaltungsbereich abgibt, ist sicher einzigartig in Rheinland-Pfalz.

Und bei Ihnen läuft wirklich alles rund?

Natürlich haben auch wir die gleichen täglichen Herausforderungen wie andere Kitas. Aber wir arbeiten weg von Konkurrenz, hin zu Kooperation – in einer großen Verantwortungsgemeinschaft. Durch unsere Arbeit als Konsultationskita RLP profitieren wir in der Weiterbildung von vielen Netzwerken. Ich führe nach dem Prinzip der atmosphärischen Führung. Jede und jeder ist wichtig. Unser Leitsatz lautet: „Zusammen ein starkes Team“. Das gilt auch für die vielen Schnittstellen zwischen Pädagogik und Verwaltung. Da würde ich sagen: Das funktioniert in der VG Nordpfälzer Land wirklich gut.

Claudia Manz-Knoll, Gesamtleitung des Bündnisses »Nordpfälzer Glückskinder«, erklärt, wie konsequente Abstimmung, geteiltes Wissen und konkrete Entlastungsmaßnahmen den Handlungsspielraum in den Einrichtungen vergrößern. Foto: Julia Hoffmann

Sie haben also keinen Mangel an Fachkräften?

Offene Stellen haben wir bei 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gut wie keine. Aktuell sind es über alle Kitas verteilt zwei offene Planstellen, die wir bis zum Sommer voraussichtlich ausgleichen werden. Wir profitieren von unserem organisatorischen Konzept im Kitabündnis und von einer guten Bedarfsplanung inklusive Bewerbungskonzept. Die Verzahnung von Träger, Fachbereichen und pädagogischem Personal sorgt für Transparenz und vorausschauendes Handeln. Für diese Trägerstruktur wurden wir in Rheinland-Pfalz als Konsultationskita im Bereich Personalmanagement ausgezeichnet.

Notbetreuung und viele krankheitsbedingte Ausfälle spielen bei Ihnen keine Rolle?

Natürlich stehen auch wir vor besonderen Herausforderungen, wenn plötzlich mehrere Fachkräfte krankheitsbedingt ausfallen. Dann ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit Leitungen und Teams Unterstützung zu organisieren: innerhalb der Teams, von anderen Standorten, über unseren Aushilfspool oder indem ich selbst aushelfe. Außerdem prüfen wir, ob wir den Maßnahmenplan bei Personalunterschreitungen anwenden müssen. Das passiert bei uns selten: pro Einrichtung vielleicht durchschnittlich zweimal im Jahr. Leider haben wir gerade beim eingruppigen Kitastandort in Seelen aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls und einer sehr knappen Personalstruktur die Situation, dass wir wohl bis zu den Sommerferien die Öffnungszeiten einschränken müssen. Bei nur drei genehmigten Fachkraftstellen und einer Neun-Stunden-Betreuung ist das auch für uns beim Ausfall einer Vollzeitkraft leider nicht mehr anders zu machen.

Wie schwierig ist es für Sie, qualifiziertes Personal zu gewinnen und langfristig zu halten?

Wir haben damit keine Schwierigkeiten. Es gibt bei uns mehr Bewerberinnen und Bewerber als freie Stellen.

Welche Auswirkungen haben personelle Engpässe auf den Alltag und die pädagogische Arbeit?

Personelle Engpässe gehen immer zulasten von Kindern, Familien und Beschäftigten. Die pädagogische Qualität sinkt, Betreuungszeiten werden weniger verlässlich, die Unzufriedenheit steigt, das pädagogische Personal leidet. Deshalb ist „Personalmanagement“ für uns ein sehr hohes Gut.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie zur aktuellen Belastungssituation?

Meine Teams und Standortleitungen sind sehr stark, engagiert und resilient. Trotzdem ist es ein Beruf, der viel abverlangt. Die Stressfaktoren in einer Kita sind vielschichtig. Aktuell erleben wir häufig den Spagat: Einerseits brauchen Familien Betreuung, weil sie arbeiten müssen; andererseits müssen wir kranke Kinder vom Besuch ausschließen, um die Gemeinschaft der Kinder und die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Dabei kommt es vereinzelt auch zu „übergriffigem“ Verhalten mancher Eltern, die Fachkräfte beschimpfen, weil sie ihre Interessen nicht ausreichend vertreten sehen. In solchen Fällen begleite ich – bei Bedarf gemeinsam mit dem Träger – die Gespräche und sorge dafür, dass dieses Verhalten beendet wird. Das sind glücklicherweise die Ausnahmen. Wir dürfen das Lächeln nie verlieren, vor allem den Kindern zuliebe.

Wie gut sind Kitas derzeit in der Lage, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf angemessen zu begleiten?

Jedes Kind ist bei unseren Glückskindern willkommen. Wenn wir merken, dass ein Kind mehr Unterstützung braucht, leiten wir therapeutische Hilfen in die Wege. Das dauert uns manchmal zu lange, aber wir bleiben hartnäckig, zum Wohl der Kinder. Mit sogenannten I-Kräften machen wir häufig sehr gute Erfahrungen.

Wie erleben Sie die Auswirkungen des rheinland-pfälzischen Kita-Gesetzes von 2021 in der Praxis?

Wir haben dadurch für unsere Standorte tatsächlich mehr Fachpersonal bekommen. Die Stichtagsregelung bei der Finanzierung sogenannter U2-Plätze sollte aus meiner Sicht nachgebessert werden: Die aktuellen Regeln sind zu starr und gehen an den Bedarfen von Familien und Einrichtungen vorbei. Auch die Gleichbehandlung von Ü2-Plätzen gegenüber sechsjährigen Kindern in der Personalisierung halte ich für wenig praxisnah und verbesserungsfähig.

Zur Person

Claudia Manz-Knoll ist seit 2017 die pädagogische Gesamtleitung des Kitabündnisses „Kita Nordpfälzer Glückskinder“ (VG Nordpfälzer Land) und leitete zuvor 32 Jahre die Kita in Gundersweiler. Das Bündnis wurde 2017 (damals „VG KitaROK“) gegründet und 2021 nach der VG-Fusion in „Nordpfälzer Glückskinder“ umbenannt.

Kitabündnis Nordpfälzer Glückskinder

Das „Kitabündnis Nordpfälzer Glückskinder“ besteht aus acht Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit rund 120 Beschäftigten und 450 Betreuungsplätzen. Das Bündnis entwickelt standortübergreifende Rahmenkonzepte für die pädagogische Arbeit, ermöglicht Fortbildungen und bietet ein strukturiertes Personalmanagement mit Maßnahmen wie Onboarding, Coaching und Teamentwicklung. Die Kombination von einheitlicher Ausrichtung und standortspezifischen Besonderheiten prägt die Arbeit in den Einrichtungen.