Die Frühjahrsexkursion des Nordpfälzer Geschichtsvereins führt am Samstag, 21. Mai, nach Karlsruhe-Durlach.

Bereits 1196 hatte Durlach Stadtrechte und gelangte 1219 in den Besitz der Markgrafen von Baden, die den Ort ab 1565 zu ihrer Residenz ausbauten. Von hier aus wurde 1715 die Residenzstadt Karlsruhe gegründet. Die Reisegruppe erwartet zunächst ein Empfang mit Turmführung durch die Jörg von Nördlingen-Ritterschaft Durlach im Basler Tor, dem letzten erhaltenen Stadttorturm der ehemaligen Reichs- und Hauptstadt von Baden. Ein geführter Stadtrundgang schließt sich an.

Nach dem Mittagessen steht eine Führung durch das Pfinzgaumuseum in der Karlsburg auf dem Programm, die Ausstellungen im Durlacher Schloss gewähren Einblicke in die bis in römische Zeit zurückreichende Geschichte des Ortes. Danach besteht die Möglichkeit, die historische Altstadt auf eigene Faust zu erkunden. Der Abschluss findet im Schützenhaus auf dem Turmberg bei Durlach statt.

Abfahrtszeiten sind morgens um 7 Uhr in Oberndorf, um 7.15 Uhr in Rockenhausen und um 7.45 Uhr in Kirchheimbolanden. Die Heimkehr wird gegen 20.30 Uhr (Rockenhausen) erwartet. Die Teilnehmer werden gebeten, einen Impf- beziehungsweise Genesenen-Nachweis dabei zu haben. Anmeldungen für die Exkursion bei Timo Scherne unter Telefon 0159 02127802 oder 06361 9945077 sowie per E-Mail an timo.scherne@t-online.de.