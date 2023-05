Die Wiedereröffnung des Heimatmuseums und weitere Themen sowie eine Buchbesprechung beinhaltet das neue Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter. Unter anderem geht es darum, was die Menschen Mitte des vorigen Jahrhunderts noch über die Heilwirkung von Pflanzen wussten.

Das Nordpfälzer Heimatmuseum in Rockenhausen ziert das Titelfoto der neuen Geschichtsblätter: Nach langjährigen Renovierungsarbeiten war es im April wiedereröffnet worden. Die Stadt Rockenhausen und der Nordpfälzer Geschichtsverein präsentieren dort ein modernes Konzept im runderneuerten Museum. Kein Wunder also, dass dies Teil der neuesten Ausgabe der Geschichtsblätter ist, die sich aber auch in gewohnter Manier mit der Historie selbst befassen.

So schreibt Berthold Schnabel aus Deidesheim über „Die alte Kirche von St. Alban“, die schon 1905 als „ein uraltes, im höchsten Grade baufälliges Gebäude“ bezeichnet worden war. Ein von dem Kirchheimbolander Bezirksbauschaffner Hoerner im Jahr 1884 erstellter Plan zeigt einen Saal zu drei Fensterachsen mit dreiseitigem Chorschluss. So wurde dann, „nachdem am Ostermontage 1911 unter großer Beteiligung der Gemeinde zum letzten Male in feierlicher Weise Gottesdienst abgehalten und Abschied von der alten Kirche genommen worden war, noch in derselben Woche mit dem Abbruche der Orgel und in der Woche darauf mit dem Abbruche der Kirche selbst begonnen“.

Pflanzen mit heilender Wirkung

„Von Kräutern und ihrer Wirkung“ lautet der Beitrag von Egon Busch aus Rockenhausen. Sein Schwiegervater Philipp Pitthan, der 30 Jahre lang Lehrer in dem kleinen Dorf Löllbach im Amt Meisenheim war, hat aufgeschrieben, was die Menschen Mitte des vorigen Jahrhunderts noch über die Heilwirkung von Pflanzen wussten, aus denen Tee hergestellt werden konnte. Bei Schwellungen im Mund und im Hals sowie gegen die Mundfäule sollten Salbei, Kamille und Ehrenpreis helfen. Der Wiesenknöterich wurde gegen lose Zähne eingesetzt.

Timo Scherne berichtet über das ehemalige Haus Mühlstraße 10 in Waldgrehweiler. Der älteste Bestandteil der beschriebenen Hofanlage, das zweistöckige Wohnhaus, wurde im Jahr 2022 abgebrochen, für die jüngeren Wirtschaftsgebäude ist dagegen eine weitere Nutzung vorgesehen. Wohn- und Kellerhaus ermöglichen einen Einblick in Wohnverhältnisse und Lebensumstände des 18. Jahrhunderts. Zudem gibt es eine Buchbesprechung der historische Erzählung „Der Werwolf“ von Egon Busch, die in einem Nordpfälzer Dorf des 19. Jahrhunderts spielt.

Info

Das Nordpfälzer Geschichtsblatt gibt es bei Timo Scherne, Rognacallee 10 in Rockenhausen.