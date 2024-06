Gut 70 Bilder präsentierten die Fotofreunde des Nordpfälzer Fotostammtischs am Sonntag bei einer Vernissage im Zirkus Pepperoni in Rockenhausen anlässlich ihres 40. Jubiläums. Landschaften und Architektur, Tierporträts, Street- und Foodfotografie waren ebenso Teil der Ausstellung wie Light Art und Aktfotografie. 3-D-Aufnahmen von „Lost Places“ wurden in einem separaten, abgedunkelten Ausstellungsraum gezeigt. Torsten Steitz, Sprecher der Gruppe, äußerte sich zufrieden mit Zulauf, Resonanz und Veranstaltungsort.

Die neun Fotografen und eine Fotografin haben in ihren Arbeiten unterschiedliche künstlerische Schwerpunkte. Seit 2014 treffen sich die Fotofreunde alle zwei Monate zum Erfahrungsaustausch in Rockenhausen. Bei jedem Zusammenkommen werden Fotos gezeigt und besprochen, wie Steitz erläuterte. Seit 2017 stellt der Fotostammtisch regelmäßig seine Arbeiten aus. Am Freitag, 21. Juni, ist er zu Gast mit einer Schau bei der „KulturRok & Genuss“, am 25. August bei der „GartenZeit“.