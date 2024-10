Für den Konzert-Doppelpack mit der Band „Die Anonyme Giddarischde“ am 15. und 16. November in der Imsbach Gemeindehalle sind noch Karten erhältlich. Das teilen die Veranstalter mit. Ursprünglich sollte die Geburtstagsparty zum 135. Jubiläum des Sportvereins sowie zum fünften des Fördervereins Imsbach bereits am 29. Juni mit einem Open-Air-Konzert gefeiert werden. Wegen einer Unwetterwarnung war die Veranstaltung allerdings abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben worden.

Um möglichst vielen Besuchern Gelegenheit zu geben, die Frankenthaler Band mit ihrem Kult gewordenen „Palzlied“ live zu erleben, hat diese sich zu zwei Auftritten bereiterklärt. Während für den Freitagabend nur noch Tickets zum Preis von 23 Euro an der Abendkasse erhältlich sind, gibt es für den Samstag auch weiterhin Karten für 18 Euro (zuzüglich Gebühr) im Vorverkauf: an allen AD- und Reservix-Vorverkaufsstellen – wie Officestar Enders in Kirchheimbolanden, der VG-Verwaltung und dem Mork Team in Rockenhausen – sowie beim RHEINPFALZ-Ticket-Service. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.