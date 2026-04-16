Steinbach kann es schaffen, in der Verbandsliga zu bleiben. Gegen die Top-Teams hat er schon gespielt, zuletzt präsentierte er sich gut, nur die Ergebnisse stimmen nicht.

Fußball-Verbandsligist TuS 07 Steinbach kämpft verzweifelt um den Ligaverbleib. Zuletzt zeigten die Donnersberger auf dem Rasen sehr ansprechende Leistungen. Gegen die Top-Teams FC Bienwald Kandel, Basara Mainz und TB Jahn Zeiskam hatte die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Ghoul durchaus die Chance, für eine Überraschung zu sorgen. Am Ende fehlte es dann aber vielleicht auch an der nötigen Cleverness. Das Problem, das sich schon die ganze Runde bei den Steinbachen durchzieht. Vorne braucht der TuS zu viele Torchancen.

„Ich kann meiner Mannschaft in den vergangenen Partien gar keinen Vorwurf machen. Leider stimmen die Ergebnisse nicht. Wir waren teilweise sogar besser als die Gegner, die gerne in die Oberliga wollen. Aber leider bekommen wir dann doch noch die entscheidenden Gegentreffer. Vielleicht ist das dann auch der Grund, warum wir vielleicht absteigen müssen“, sagt Ghoul, der aber das Große und Ganze im Blick hat und findet: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Verletzte kehren zurück

Für die restlichen sechs Saisonspiele haben die Steinbacher nun einen breiten Kader. Mit den Brüdern Lukas und Jonas Krautschneider meldeten sich zuletzt zwei Langzeitverletzte nach Kreuzbandrissen zurück. Auch Offensivmann Armin Mujevic, der ebenfalls lange außer Gefecht war und in der neuen Saison das Trikot des Landesligisten SV Kirchheimbolanden tragen wird, wäre wieder eine Alternative.

Am Samstag, 16 Uhr, müssen die Steinbacher beim SV Viktoria Herxheim antreten. Die Südpfälzer belegen in der Verbandsliga-Tabelle den siebten Rang. Die Herxheimer, die 34 Punkte haben, stehen damit im Niemandsland. Nach oben geht nichts mehr. Und mit zehn Punkten Vorsprung auf den FK Pirmasens II, der auf dem ersten Abstiegsrang steht, sollte auch das Thema Ligaverbleib für den SV Viktoria keines mehr sein.

Bei den Steinbachern geht man nach den Leistungen zuletzt sehr optimistisch in die Partie. Das Hinspiel verloren die Donnersberger gegen die Herxheimer zu Hause mit 0:3. Doch damals war die personelle Situation viel angespannter. Allerdings: Schon beim ersten Aufeinandertreffen beider Teams vergab der TuS zu viele Torchancen. Diesmal wollen es die Steinbacher besser machen und zugleich in der Defensive besser stehen. Die TuS-Akteure liegen neun Punkte hinter dem Liga-13. SV Steinwenden, der den ersten Nichtabstiegsrang innehat. Die Partie in Herxheim ist also schon so etwas wie ein kleines Endspiel. Ein Sieg muss her, wenn die Steinbacher die Hoffnung aufrechterhalten wollen.

So geht es weiter

Wie sieht das Restprogramm des TuS in den letzten fünf Spielen aus? Am Sonntag, 26. April, empfängt die Ghoul-Elf zu Hause den TuS Marienborn, der Ligaachter ist. Im Mai gibt es dann die vielleicht entscheidenden Duelle. Zunächst müssen die Steinbacher auswärts beim SV Steinwenden ran (3. Mai). Dann empfangen die Donnersberger am 10. Mai zu Hause die SG Eintracht Bad Kreuznach, die auf Tabellenrang neun steht. Eine Woche später reisen die TuS-Akteure zum Tabellenletzten VfB Bodenheim. Das letzte Saisonspiel steht dann auf eigenem Rasen am 24. Mai gegen den Viertletzten FK Pirmasens II an. Gegen die Top-Teams haben die Steinbacher schon alle gespielt.

18 Punkte sind noch zu vergeben. Unmöglich ist es für die Steinbacher nicht. Mit dann 33 Zählern könnten sie das Wunder vielleicht doch noch schaffen. In Herxheim startet für den TuS am Samstag jedenfalls das letzte Gefecht. „Wir kämpfen bis zum Schluss“, hatte Trainer Ghoul ja schon gesagt.