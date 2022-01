Jeweils von 9 bis 16 Uhr bietet der Kreis am Samstag, 8. Januar, in der Kommunalen Impfstelle im Westflügel der Orangerie in Kirchheimbolanden sowie in der Gemeindehalle Lautersheim – hier in Kooperation mit der BRH-Rettungshundestaffel Donnersberg und der Ortsgemeinde Lautersheim – Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus an. Eine vorherige Terminregistrierung ist erforderlich unter www.donnersberg.de. Aktuell gibt es für beide Aktionen noch freie Plätze.