Eigentlich war die Veranstaltung Kibo l(i)ebenswert, die während Corona für Abwechslung sorgte, schon Geschichte. Jetzt gibt es aber doch noch einmal eine Neuauflage – in Gedenken an Joachim Didier, der im Juni tödlich verunglückte.

Für viele war der tödliche Unfall des Beigeordneten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Joachim Didier, ein Schock. „Er hat viele Leute zusammengebracht“, sagt Alexander Dreißigacker, sein Kollege bei Kibo Media. Und Birgit Dall ergänzt: „Joachim hat nicht nur geredet, er hat auch gemacht. Da ging was vorwärts.“ Ein Grund, warum ihn jetzt schon viele vermissen. Denn es sind einige tiefe Freundschaften entstanden.

Um Didiers zu gedenken und ein Herzensprojekt von ihm zu unterstützen, kam Dreißigacker, Dall und Jürgen Heck spontan die Idee, das Programm von Kibo l(i)ebenswert wiederaufleben zu lassen. Das Team um die 20 Leute, das bereits drei dieser Veranstaltungen gestemmt hat, war sofort wieder dabei – auch wenn es unter diesen besonderen Umständen manchmal alles andere als leicht fällt. „Wir hatten im Team des Öfteren Sitzungen, in denen die einen oder anderen mal kurz raus mussten, weil die Tränen kamen. Das hängt noch tief“, erzählt Heck.

Alle Künstler wieder dabei

Kibo l(i)ebenswert war damals eine Idee von Joachim Didier. Er sagte, man müsste doch etwas machen, was auch während Corona geht. So sprach er Jürgen Heck als damaligen Vorsitzenden von Pro Kibo an, und dann kam Birgit Dall dazu. „Statt zu bedauern, dass während Corona keine Veranstaltungen laufen, haben wir geschaut, wie wir doch etwas hinkriegen können“, erklärt Dall. Und Heck fügt hinzu: „Wir warten ein tolles Team und konnten so 2020 und 2021 während der Pandemie dreimal ein Wochenende gestalten.“

Und genau diese drei Veranstaltungen werden jetzt im Zeichen von Joachim Didier an einem Wochenende zusammengefasst. Denn es treten alle Künstler noch einmal auf, die die vergangenen Auflagen gestaltet haben. Den Auftakt machten am Freitagabend Nadine Heil und „Magic – Die Band“. Am Samstagabend spielt Kalli Koppold. Und den Abschluss bildet am Sonntagmorgen der Frühschoppen mit Ramon Chormann. Alle Künstler seien sofort dabei gewesen, berichtet Heck. „Da hat niemand auch nur überlegt.“ Ein passender Termin wurde mit dem dritten Septemberwochenende schnell gefunden – auch mit etwas Abstand zu dem Unfall, damit alles nicht mehr ganz so frisch ist.

Spende für Herzensprojekt Schillerhain

Auch zur Innenstadtbelebung soll diese Veranstaltung etwas beitragen. Die Veranstalter planen mit etwa 500 Zuschauern, also etwas mehr als während der Pandemie. Alle Einnahmen werden für ein Herzensprojekt von Joachim Didier gespendet. Die Künstler und KiboSound spenden dafür ihre Gage, auch die Parteien, die sich um Essen und Trinken kümmern, Kolibri, Michael Scheffler, das Weingut Pfaff-Hoffmann, Giuseppe Lau von Vinothek und die TSG Grün-Weiß, wollen sich an dem Projekt beteiligen.

„Wir wollen wahrscheinlich irgendetwas für das Freizeitgelände Schillerhain spenden, wo sich Joachim viel eingesetzt hat“, erzählt Dall. Was genau das wird, hänge aber noch von der Spendensumme ab.

Karten

Karten gibt es im Modehaus Heck in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 753947 oder per E-Mail an info@modehaus-heck.de.

Spende

Wer das Herzensprojekt von Joachim Didier unterstützen will, kann spenden an Pro Kibo, DE24 5509 1200 0010 1232 08, Stichwort: Spende Kibo liebenswert.

Das Programm

Freitag, 16. September: Nadine Heil und Magic - Die Band. Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Eintritt 15 Euro.

Samstag, 17. September: Kalli Koppold. Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.