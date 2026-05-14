Der TuS Steinbach steht als Absteiger aus der Fußball-Verbandsliga Südwest schon fest. Der kommende Gegner muss auch runter. Der TuS will sich ordentlich verabschieden.

Am vergangenen Sonntag feierten die Donnersberger schon einen fulminanten 6:3-Heimsieg über Eintracht Bad Kreuznach. Am Sonntag, 15 Uhr, will der TuS auswärts beim Ligaschlusslicht VfB Bodenheim nachlegen. Unterdessen haben die Steinbacher einen Nachfolger für den scheidenden Co-Trainer Patrick Wolf gefunden, der den Verein bekanntlich verlässt und zu Arminia Ludwigshafen wechselt.

Der zukünftige Trainerpartner von Daniel Ghoul, der die Steinbacher auch in der Landesliga betreuen wird, hat schon einige Erfahrungen als Coach gesammelt. Konstantin Sawin kommt zum TuS. „Konstantin war von Anfang an mein Wunschkandidat für die Nachfolge von Patrick Wolf“, sagt Christoph Heinrich, der Sportliche Leiter der Steinbacher, und macht klar: „Daniel und Konstantin werden ab der neuen Saison ein gleichberechtigtes Trainerteam bilden.“

Umbruch bei Steinbach

Der 33 Jahre alte Sawin kommt vom TSV Gau-Odernheim. Dort hat er in der aktuellen Saison die U19 Mannschaft in der Südwest-Regionalliga trainiert. Der Inhaber der B-Lizenz arbeitete davor von 2022 bis 2025 Coach der Zweiten Mannschaft von Wormatia Worms in der Landesliga Ost. Weitere Trainerstationen von Sawin waren von 2019 bis 2021 beim VfL Gundersheim und von 2017 bis 2019 Spielercoach bei Alemannia Waldalgesheim. „Konstantin kann Erfolge vorweisen und passt perfekt in das angepasste Konzept beziehungsweise in unsere zukünftige Ausrichtung“, sagt Christoph Heinrich.

Sawin spielte in der Jugend unter anderem für den FSV Mainz 05 (U17, U19) und den FC Augsburg (U19). Als Aktiver trug der zukünftige Steinbacher Trainer unter anderem das Trikot des Traditionsvereins Rot-Weiß Essen. In Sachen Spielerkader wird es nach der aktuellen Spielzeit wohl einen Umbruch beim TuS geben. Derzeit laufen aber noch Gespräche. Wer den Donnersbergern erhalten bleibt oder wechselt, ist noch nicht bekannt.

Nicht als Tabellenletzter absteigen

In Bodenheim hofft Spielertrainer Daniel Ghoul auf den nächsten Sieg für seine Mannschaft. Klar ist: Die Steinbacher wollen nicht mit der Roten Laterne die Verbandsliga verlassen. Derzeit belegen die TuS-Akteure mit 18 Punkten den vorletzten Tabellenrang. Der kommende Gegner VfB Bodenheim ist Schlusslicht mit 14 Zählern. Mit mindestens einem Unentschieden hätten die Steinbacher somit sichergestellt, dass sie auf dem vorletzten Tabellenrang auch nach dem letzten Spiel am Sonntag, 24. Mai, gegen den FK Pirmasens II, bleiben. Rechnerisch könnten die Steinbacher sogar noch den Drittletzten SV Morlautern (21 Punkte) überholen.